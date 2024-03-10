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挑戰高島縱走 疑拍垂直山路墜亡

高島縱走從小島田山，上攀中島田山的路段最為險峻。 （圖中非新聞事件當事人，記者黃美珠攝）

高島縱走從小島田山，上攀中島田山的路段最為險峻。 （圖中非新聞事件當事人，記者黃美珠攝）

2024/03/10 05:30

山勢險峻 61歲男摔下２百公尺乾溪溝 遺體運回登山口花了６小時

〔記者黃美珠／新竹報導〕台北市六十一歲周姓男山友，隻身上網報名登山團，前（八）日到新竹縣尖石鄉那羅部落，挑戰當地的「高島Ｐ型縱走」，卻在中島田山附近疑因在拍照時，不慎摔落深約兩百公尺的邊坡乾溪溝內。新竹縣府消防局獲報趕抵現場，救難人員克服艱困的地形下切到山谷找到周男，但因傷勢過重，被尋獲時已無生命跡象。

新竹縣消防局第二大隊表示，周男滑落的位置在深谷，周圍地形陡峭，不僅深達兩百公尺，地形更是險峻，救難人員必須循其他路線下切到谷底，以拖拉方式把周男搬運上來。

這起山難發生於前天近中午，竹縣府消防局十一點五十分獲報，直到下午四時六分才抵達事發現場，並經近一個小時才克服地形，下切努力搜尋才發現周男。

由於山區入夜後氣溫低於攝氏十度，共十六名消防及搜救人員又再歷經五個多小時，才於當天深夜近十一時，才合力把周男遺體搬運回到登山口，交由警方處理。

消防局會同警方調查發現，周男這趟行程，是隻身在網路上報名參團挑戰高島Ｐ型縱走，同行還有三男一女，但彼此互不認識。

周男的登山路線是從登山口往小島田山，於攻頂小島田山後，再上攀中島田山，但上攀途中，有一段路是幾近九十度的垂直山壁，山友只能抓著樹根往上攀爬。救難人員研判，周男可能是在這段山路時，疑似是為了拍攝這段路況的艱困情形而不慎摔落山谷。

周姓山友挑戰新竹縣尖石鄉的高島縱走，不幸墜深谷中的乾溪溝身亡。（竹縣府消防局提供）

周姓山友挑戰新竹縣尖石鄉的高島縱走，不幸墜深谷中的乾溪溝身亡。（竹縣府消防局提供）

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