田僑貪詐團1％水錢 持分11筆地全遭扣

警方查扣洗錢集團的保時捷。（警方提供）

2024/07/23 05:30

家族共同持分人氣炸

〔記者許國楨／台中報導〕台中市江姓男子與假投資詐團配合，成立超過十家人頭公司以虛擬貨幣代為洗錢，警方將江等十一人拘提到案，其中周姓共犯是彰化「田僑仔」，為貪圖水錢淪為人頭兼車手，連帶讓名下持分十一筆土地全被追扣，家族得知氣的跳腳，而江男等三人被檢方聲押獲准，預定近期起訴。

淪人頭公司戶兼車手

刑事局中部打擊犯罪中心第三隊以一六五反詐騙系統資料庫大數據分析，多家遭警示科技公司及工作室帳戶用於被害人匯入詐騙款項，研判係詐團虛設公司洗錢之用，深入追查發現是三十一歲江姓男子為首的洗錢集團所為。

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經報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮後，與台中市、彰化縣警方成立專案小組偵辦，經查，江男與詐團配合，吸收指揮旗下成員設立人頭公司開立公司帳戶，再以虛擬貨幣洗錢。

期間若臨櫃提領詐欺款項遇關懷提問時，人頭公司戶負責人兼車手，則聲稱從事虛擬貨幣買賣，躲避警銀攔阻，案經蒐證完備，專案小組今年四月間動員維安特勤同步收網攻堅，在台中西屯區、北屯區及彰化田中等地逮捕江男、車手、收水及人頭帳戶犯嫌計十一人，查扣手機、公司大小章、保時捷等三輛名車、存摺等贓證物。

洗錢逾億 三百多人受害

而該集團自去年初成立迄今，洗錢金流超過一億餘元，不法水錢所得高達上千萬，目前清查被害人計三五五名，遭詐手法均為假投資老梗，檢方也向法院聲請刑事裁定追扣涉案人帳戶內的現金九百萬元，另查扣市價超過二百五十萬元的十一筆土地等財產，以利後續不法所得的追討。

首腦及兩名幹部收押

其中這十一筆位在彰化縣的土地是二十九歲周姓共犯所有，但因與家族共同持分無法變現，他為了賺取一％的水錢利潤，淪為人頭公司戶兼車手，連帶讓這十一筆土地被查扣，全案警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押江及兩名幹部獲准，其餘周男等八名涉案人，以三萬到五萬元金額交保。

警方當場逮捕幫詐團洗錢的江姓首腦。 （警方提供）

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