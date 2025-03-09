日月潭水氣加持！纜車站現粉櫻花海 變身「最美」停車場

日月潭櫻花季進入尾聲，不過在潭區靠近伊達邵的日月潭纜車站，因受惠潭畔水氣，站內廣植富士櫻仍持續盛放。（九族文化村提供）

2025/03/09 18:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭一年一度櫻花季進入尾聲，其中像賞櫻勝地九族文化村，櫻花現已萌發綠葉，不過在靠近潭區伊達邵的日月潭纜車站，則受惠潭畔水氣，在站內廣植的富士櫻仍持續盛放，並形成浪漫粉紅花海，也讓纜車站停車場變身「最美」停車場，花況可到3月中。

日月潭風景區管理處表示，今年日月潭櫻花季直到3月9日，往常在櫻花季結束後，潭區仍可見零星櫻花，不過今年因春雨頻繁，導致像轄區的魚池鄉東光石佛公櫻花秘境，在3月初就不敵大雨紛紛落花，目前轄區除了九族文化村還有櫻花，其他就只剩日月潭纜車站，遊客若開車行駛在環潭公路，不妨順道一遊賞花。

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管理日月潭纜車站的九族文化村表示，纜車站的停車場廣植淡粉紅色的富士櫻，2月底、3月初正值盛開期，另因纜車站緊鄰潭畔，站內櫻花受到水氣滋潤，因此目前花況仍佳，粉紅花海預計可到3月中，至於九族園區內的櫻花，近日櫻花高峰甫過，櫻花樹上已萌發綠葉，不過在大片櫻花林仍可見粉紅花朵，賞櫻大約還有4、5天。

日月潭櫻花季進入尾聲，不過在潭區靠近伊達邵的日月潭纜車站，因受惠潭畔水氣，站內廣植富士櫻仍持續盛放，粉紅花海讓纜車站停車場變身「最美」停車場。（九族文化村提供）

日月潭櫻花季進入尾聲，賞櫻勝地九族文化村櫻花高峰甫過，樹上已萌發綠葉，賞櫻大約還有4、5天。（九族文化村提供）

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