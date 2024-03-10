5山友結伴攀登平溪石燭尖山 1人墜6米山崖亡

44歲男性山友今天午後，在石燭尖山攀岩時，不慎墜落6公尺深山崖；新北市消防員趕抵時，該名男山友已經OHCA（無呼吸心跳），仍將他搬運下山後轉送台北市萬芳醫院急救。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/10 19:24

首次上稿 18:43

更新時間 19:24（新增山友不治）

〔記者林嘉東／新北報導〕5名登山同好今天（10）日結伴攀登新北市平溪區石燭尖山，同行44歲男性山友午後在石燭尖山攀岩時，不慎墜落6公尺深山崖。新北市消防隊員趕抵時男山友已經OHCA（無呼吸心跳），仍將他抬出山區，送往台北市萬芳醫院急救後不治。

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新北市消防局第六救災救護大隊今天下午1點50分獲報，新北市平溪區石燭尖山發生山難，5名山友上午9時許，結伴從平溪國中上山，沿孝子山，往石燭尖山攀岩，其中1名44歲男山友午後在石燭尖山攀岩時，循著之前山友留在石燭尖上的固定點攀爬，不慎摔落6公尺深山崖。

消防隊員揹裝備上山救人，下午2點50分趕抵現場，看不到墜崖男山友，垂降下去山崖找到他時已OHCA（無呼吸心跳），傍晚5時許將墜崖山友抬出山區，轉送台北市萬芳醫院急救後不治。

第六大隊大隊長羅億田表示，從事登山活動應結伴同行，若遇到危險或身體不適，才能有同伴於第一時間電話求救或作緊急處置；此外，山友們在從事戶外活動前，應進行事前規劃、行前準備及自身風險評估，做好安全準備，才能安全體驗大自然的美。

44歲男性山友今天午後，在石燭尖山攀岩時，不慎墜落6公尺深山崖；新北市消防員趕抵時，該名男山友已經OHCA（無呼吸心跳），仍將他搬運下山後轉送台北市萬芳醫院急救。（記者林嘉東翻攝）

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