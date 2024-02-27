石茂強遭爆頭棄屍涉案泰女在柬被捕 4台男在逃傳「1嫌已回台」

在泰國遭3槍爆頭棄屍的台灣通緝犯石茂強。（圖擷取自石茂強臉書）

2024/02/27 16:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣槍毒通緝犯石茂強近日被發現在泰國被行刑式槍殺，遭棄屍於曼谷素萬那普機場附近一間廢棄商店，泰警調查初判涉案嫌犯至少5人，包括4名台灣籍男子和1名泰國籍女子。如今有最新消息指出，涉案的泰女已於柬埔寨被捕，其餘4台男在逃，據信有1人已回台。

根據《泰國公共電視台》 報導，石茂強25日中午左右被發現陳屍於素萬那普機場附近廢棄商店，頭部中3槍慘死，泰國警方第一時間調閱監視器，鎖定當天上午1輛曾停靠棄屍地點的紅色馬自達（MAZDA）轎車進行追查，初步判定有5人涉案，案發後全部潛逃至鄰國柬埔寨。泰警也公布涉案4名台灣男子和1名泰國女子的長相和姓名。

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泰國副警察總長塔那楚旺（Thana Chuwong）今天（27日）召開記者會表示，柬埔寨當局已協助逮捕涉入此案的泰國女子Piyanuch Thammarat，並證實該女子是將石茂強遺體載運至廢棄商店的紅色馬自達車主，轎車已被犯嫌處理掉，目前正在擴大調查，泰國已與柬國協調引渡嫌犯。

其餘4名台灣人仍在逃亡，據信有3人仍在柬國，1人已前往台灣，塔那楚旺表示正與台灣協調追查和起訴事宜。另外，泰國警方透露，涉案台灣人是於25日凌晨2點左右入境泰國，殺害石茂強後於凌晨5點火速離境。

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