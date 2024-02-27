為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

石茂強遭爆頭棄屍涉案泰女在柬被捕 4台男在逃傳「1嫌已回台」

在泰國遭3槍爆頭棄屍的台灣通緝犯石茂強。（圖擷取自石茂強臉書）

在泰國遭3槍爆頭棄屍的台灣通緝犯石茂強。（圖擷取自石茂強臉書）

2024/02/27 16:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣槍毒通緝犯石茂強近日被發現在泰國被行刑式槍殺，遭棄屍於曼谷素萬那普機場附近一間廢棄商店，泰警調查初判涉案嫌犯至少5人，包括4名台灣籍男子和1名泰國籍女子。如今有最新消息指出，涉案的泰女已於柬埔寨被捕，其餘4台男在逃，據信有1人已回台。

根據《泰國公共電視台》 報導，石茂強25日中午左右被發現陳屍於素萬那普機場附近廢棄商店，頭部中3槍慘死，泰國警方第一時間調閱監視器，鎖定當天上午1輛曾停靠棄屍地點的紅色馬自達（MAZDA）轎車進行追查，初步判定有5人涉案，案發後全部潛逃至鄰國柬埔寨。泰警也公布涉案4名台灣男子和1名泰國女子的長相和姓名。

泰國副警察總長塔那楚旺（Thana Chuwong）今天（27日）召開記者會表示，柬埔寨當局已協助逮捕涉入此案的泰國女子Piyanuch Thammarat，並證實該女子是將石茂強遺體載運至廢棄商店的紅色馬自達車主，轎車已被犯嫌處理掉，目前正在擴大調查，泰國已與柬國協調引渡嫌犯。

其餘4名台灣人仍在逃亡，據信有3人仍在柬國，1人已前往台灣，塔那楚旺表示正與台灣協調追查和起訴事宜。另外，泰國警方透露，涉案台灣人是於25日凌晨2點左右入境泰國，殺害石茂強後於凌晨5點火速離境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
石茂強遭爆頭棄屍》泰警公佈犯嫌長相 4台男1泰女潛逃至金邊
2024/02/27 13:40

石茂強遭爆頭棄屍》泰警公佈犯嫌長相 4台男1泰女潛逃至金邊
臉書透露逃亡沒工作…「幹架王」石茂強 身揹6條通 慘死異鄉
2024/02/27 05:30

臉書透露逃亡沒工作…「幹架王」石茂強 身揹6條通 慘死異鄉

出國買太多？轉售免稅菸酒恐觸法
刺青男爆頭陳屍泰國機場旁！證實是台灣外逃強盜通緝犯
2024/02/26 11:01

刺青男爆頭陳屍泰國機場旁！證實是台灣外逃強盜通緝犯
疑似台灣人在泰國遭槍殺！頭部發現3彈孔 陳屍曼谷機場附近
2024/02/26 06:14

疑似台灣人在泰國遭槍殺！頭部發現3彈孔 陳屍曼谷機場附近
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播