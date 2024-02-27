石茂強在曼谷遭爆頭槍殺棄屍 犯嫌4台男1泰女已潛逃至柬埔寨

44歲的通緝犯石茂強在泰國遭3槍爆頭棄屍。（圖擷取自石茂強臉書）

2024/02/27 12:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣通緝犯石茂強在泰國被槍擊頭部3槍死亡，被棄屍在泰國曼谷素萬那普機場旁的一家廢棄商店，泰國警方初步判定涉案嫌犯至少有5人，包括4名台灣男子和1名泰國女子，而監視器拍到5人疑似已潛逃柬埔寨邊境小鎮波別（Poipet），並輾轉前往柬埔寨首都金邊。

根據《曼谷郵報》報導，泰國沙繳府（Sa Kaeo）移民部門官員蘇帕蓬（Napatpong Supaporn）表示，根據監視器畫面，5名嫌犯25日下午4時乘車抵達沙繳府，下午6點左右用護照在邊境檢查站進入柬埔寨邊境小鎮波別，晚間7時半抵達波別一間賭場，晚間9時搭計程車前往柬埔寨首都金邊。蘇帕蓬表示，由於當時尚未發布逮捕令，因此5嫌通關時皆未被移民警察攔截，警方目前正等柬埔寨當局提供犯嫌相關資訊。

請繼續往下閱讀...

警方消息人士指出，石茂強在泰國女嫌位於曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）的租屋處內遇害，而泰國女子租屋處是一位現居台灣的泰國公民所有，他在2個月前將房子出租給泰國女嫌。附近居民指出，這名20多歲的泰國女子可能是被害者的女友，有許多泰國年輕人與華人臉孔經常在此處聚會，且時常乘坐豪車出入。

此外，警方公佈石茂強與犯嫌行蹤，指出石茂強25日凌晨2時騎車抵達女子租屋處，而3名台灣男嫌在25日凌晨2時30分抵達素萬那普機場，與第4名已經身在泰國的台灣男嫌會合後，於凌晨3時12分坐計程車抵達女子租屋處，不久後鄰居們聽見槍響，時至凌晨4時51，有一輛紅色馬自達汽車駛離住宅區。該車於25日上午7點30分左右抵達素萬那普機場附近的一條小巷，警方認為該車就是用來運送石茂強遺體。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法