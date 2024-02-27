為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台灣通緝犯逃亡泰國 遭3槍爆頭 棄屍機場附近

石茂強在其臉書曬出紅色重機和名錶勞力士綠水鬼自拍照，自稱是「幹架王」。（取自石茂強臉書）

石茂強在其臉書曬出紅色重機和名錶勞力士綠水鬼自拍照，自稱是「幹架王」。（取自石茂強臉書）

2024/02/27 05:30

〔記者姚岳宏、余瑞仁／綜合報導〕台灣潛逃在外的通緝犯石茂強，前天中午被發現陳屍在泰國曼谷素萬那普機場附近一間廢棄商店，且頭部遭開三槍爆頭身亡，疑遭行刑式槍決殺人，檢警表示，石男疑因毒品交易糾紛遭殺害。泰警調閱附近監視器，鎖定疑似棄屍車輛，正循線緝凶。

研判血跡拖行 非殺人第一現場

警方勘查現場，根據血跡拖行方向，研判死者是被人從外部拖至廢棄商店內，該處應非殺人第一現場，死者全身布滿刺青，手臂上刺有「羅」字，呈仰臥姿勢，頭部左側二處、右側一處槍傷，推測身亡五小時以上，警方還在遺體身上找到三千餘元泰銖，無身分證明文件，身旁另發現半公斤重K他命及手套。

死者全身刺青 手臂刺「羅」字

泰國警方調閱附近監視器，發現前天上午七時卅分左右，一輛紅色馬自達汽車曾在該地區繞行，之後停在該廢棄商店，並倒車進入商店，疑似棄屍，不久後駛出離開現場。

芭達雅刺青師認出死者是台灣人

據機場清潔人員表示，他中午帶著東西到該處吃，轉過身發現店內有具遺體，趕緊報案，其中來自芭達雅的刺青師，看到媒體曝光照片，認出死者手臂有「羅」字刺青，聲稱死者應是台灣人，生前曾到他刺青店，泰警立即聯繫我刑事局駐泰聯絡官，提供情資查證身分。

警方表示，經泰方提供指紋資料及相片比對，確認死者是四十四歲外逃通緝犯石茂強，石男在台灣居住在桃園市中壢區。

遺體旁有毒品 疑交易糾紛

檢警掌握，石男因多起案件爆發，加上強盜案被法院判刑重刑定讞，石男應是偷渡出境，因此無確切出境時間，其在泰國遭槍殺案情仍待泰國警方調查，由於遺體旁還有數量不少的毒品，死因恐與毒品交易糾紛有關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
臉書透露逃亡沒工作…「幹架王」石茂強 身揹6條通 慘死異鄉
2024/02/27 05:30

臉書透露逃亡沒工作…「幹架王」石茂強 身揹6條通 慘死異鄉

00939高效存股術 指數歷史總報酬翻七倍
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播