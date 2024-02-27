台灣通緝犯逃亡泰國 遭3槍爆頭 棄屍機場附近

石茂強在其臉書曬出紅色重機和名錶勞力士綠水鬼自拍照，自稱是「幹架王」。（取自石茂強臉書）

2024/02/27 05:30

〔記者姚岳宏、余瑞仁／綜合報導〕台灣潛逃在外的通緝犯石茂強，前天中午被發現陳屍在泰國曼谷素萬那普機場附近一間廢棄商店，且頭部遭開三槍爆頭身亡，疑遭行刑式槍決殺人，檢警表示，石男疑因毒品交易糾紛遭殺害。泰警調閱附近監視器，鎖定疑似棄屍車輛，正循線緝凶。

研判血跡拖行 非殺人第一現場

警方勘查現場，根據血跡拖行方向，研判死者是被人從外部拖至廢棄商店內，該處應非殺人第一現場，死者全身布滿刺青，手臂上刺有「羅」字，呈仰臥姿勢，頭部左側二處、右側一處槍傷，推測身亡五小時以上，警方還在遺體身上找到三千餘元泰銖，無身分證明文件，身旁另發現半公斤重K他命及手套。

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死者全身刺青 手臂刺「羅」字

泰國警方調閱附近監視器，發現前天上午七時卅分左右，一輛紅色馬自達汽車曾在該地區繞行，之後停在該廢棄商店，並倒車進入商店，疑似棄屍，不久後駛出離開現場。

芭達雅刺青師認出死者是台灣人

據機場清潔人員表示，他中午帶著東西到該處吃，轉過身發現店內有具遺體，趕緊報案，其中來自芭達雅的刺青師，看到媒體曝光照片，認出死者手臂有「羅」字刺青，聲稱死者應是台灣人，生前曾到他刺青店，泰警立即聯繫我刑事局駐泰聯絡官，提供情資查證身分。

警方表示，經泰方提供指紋資料及相片比對，確認死者是四十四歲外逃通緝犯石茂強，石男在台灣居住在桃園市中壢區。

遺體旁有毒品 疑交易糾紛

檢警掌握，石男因多起案件爆發，加上強盜案被法院判刑重刑定讞，石男應是偷渡出境，因此無確切出境時間，其在泰國遭槍殺案情仍待泰國警方調查，由於遺體旁還有數量不少的毒品，死因恐與毒品交易糾紛有關。

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