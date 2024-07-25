天雨路滑疑釀水漂效應 特斯拉國3自撞半毀

國3北上三峽路段，颱風天傳出疑因水漂效應，造成1輛特斯拉自撞半毀，駕駛受傷送醫，國道六隊、樹林分隊呼籲用路人雨天減速行駛。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/25 16:08

〔記者吳仁捷／新北報導〕凱米颱風襲台，1輛特斯拉行經國道3號三峽路段，不慎失控撞上內側護欄，造成車頭半毀，造成趙姓駕駛受傷送醫，排除酒駕，警方初判，疑天雨路滑，釀成水漂效應釀禍，提醒駕駛雨天減速行駛。

國道六隊調查，24日下午2時許，颱風風雨強勁之際，國道3號北上50公里傳出1輛特斯拉轎車自撞意外，38歲趙男駕車疑因操作不當致失控撞擊外側護欄肇事，現場1人輕傷送醫檢傷，發現頸部受傷，但無飲酒情事。

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國道六隊初判，疑水漂效應釀禍；國道第六公路警察大隊呼籲，用路人車輛除定期妥適保養，行車前檢查車況，當行經雨區應減速慢行遇「水漂效應」時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、緊握方向盤，讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止，以確保自身安全。

警方說，水漂效應為當車輛高速通過積水區，輪胎和積水間產生水膜，導致車輛打滑失控，駕駛在雨天開車，要特別注意路面積水；根據研究，自小客車行駛道路時，遇超過積水0.25公分，時速高達90公里以上，輪胎與路面間夾雜的一層水膜，將導致車輪頓失抓地力，車體依慣性方向滑動，就是俗稱的「水漂效應」，此時駕駛應鬆開油門、握緊方向盤，並打低速檔讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止。

福高北上三峽路段，颱風天傳出疑因水漂效應，造成1輛特斯拉自撞半毀，駕駛受傷送醫，國道六隊、樹林分隊呼籲用路人雨天減速行駛。（記者吳仁捷翻攝）

國3北上三峽路段，颱風天傳出疑因水漂效應，造成1輛特斯拉自撞半毀，駕駛受傷送醫，國道六隊、樹林分隊呼籲用路人雨天減速行駛。（記者吳仁捷翻攝）

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