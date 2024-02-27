臉書透露逃亡沒工作…「幹架王」石茂強 身揹6條通 慘死異鄉

石茂強在其臉書曬出紅色重機和名錶勞力士綠水鬼自拍照，自稱是「幹架王」。（取自石茂強臉書）

2024/02/27 05:30

〔記者陸運鋒、姚岳宏、余瑞仁／綜合報導〕台灣通緝犯石茂強驚傳被行刑式槍擊頭部三槍死亡、棄屍在泰國曼谷素萬那普機場旁的一家廢棄商店，桃園地檢署確認證實，石男身揹「六條通」，除了強盜案判刑定讞未到案執行被通緝，還因毒品案、交通過失傷害案於前年十月起至去年六月間被桃園地檢署發布四次通緝，另因持有改造槍枝案審理未到案被桃園地方法院於去年八月發布通緝。

檢方表示，四十四歲的石茂男前科累累，二○二○年假釋出獄後不斷犯案，近二年來涉及多起販賣二級毒品安非他命案，前年十月因毒品案被桃檢發布通緝，去年二月因強盜便利商店搬走收銀機案被判刑定讞未到案執行再被發布通緝，此後又因另二起毒品案經傳喚未到案於去年六月分別被通緝，還有一起交通事故傷害案也因傳喚未到案於去年六月被發布通緝，還有一起持有改造手槍案在桃園地院審理也因未到庭於去年八月被桃院發布通緝，身揹六條通緝。

請繼續往下閱讀...

熱愛重機界法拉利

據了解，石茂強經常在臉書分享有重機界法拉利之稱的杜卡迪重機外，還曬出勞力士綠水鬼自拍照，可見他對於名車、名錶的追求。

此外，石茂強照片中還寫著「幹架王」文字，亦秀出刺青的照片及過程，寫著「打造全新的圖案」，似乎對於身上的刺青非常滿意。

然而，石男的臉書在去年五月貼出自拍照時，他的友人詢問「在那邊還順利吧？」，他則回「沒工作！」，臉書簡介寫著「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」，個人IG亦自介「做人做事求個平安健康！就是最大的財富了」，種種的文字敘述隱約透露逃亡生活，對比如今魂斷異鄉，看來格外令人感到唏噓不已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法