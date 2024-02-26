在泰國遭爆頭槍殺 桃檢證實台男石茂強身揹「6條通」

在泰國遭3槍爆頭棄屍的台灣人，刑事警察局證實死者身分為44歲的石茂強。（取自石茂強臉書）

2024/02/26 13:21

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〔記者余瑞仁／桃園報導〕台灣人石茂強驚傳被行刑式槍擊頭部3槍死亡、棄屍在泰國「素萬那普機場」旁的一家廢棄商店，刑事警察局查出石男強盜案被判刑定讞，桃園地檢署通知執行未到案，於去年2月8日發布通緝；桃園地檢署近一步確認發現，石男赫然是「六條通」，除了強盜案執行通，另因毒品案、交通過失傷害案於前年起至去年間被桃園地檢署發布4次通緝，另因持有改造槍枝案審理未到案被桃園地方法院於去年8月發布通緝。

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檢方表示，44歲的石茂男近2年來涉及多起販賣二級毒品安非他命，前年10月31日因毒品案被桃檢發布通緝，去年2月因強盜便利商店搬走收銀機案被判刑定讞，未到案執行再被發布通緝，此後又因另2起毒品案經傳喚未到案於去年6月被通緝，還有1起交通事故傷害案也因傳喚未到案於去年6月被發布通緝，另有一起持有改造手槍案在桃園地院審理也因未到庭，於去年8月16日被桃院發布通緝，目前身揹6條通緝。

桃檢調查，除了檢方以強盜案執行通、毒品、過失傷害發布5個通緝及槍砲案被桃園地院發布的「六條通」，石茂男堪稱前科累累，過往判刑紀錄洋洋灑灑，曾被定罪案件包括傷害罪1案、轉讓一級毒品1案、持有殺傷力手槍2案、販賣2級毒品1案、加重強盜1案、強盜案1案、詐欺1案，分別被判處8年6月、7年2月、4年6月、3年6月、6年、1年及6月不等有期徒刑，被法院定刑20年。

據刑事局掌握，石茂強於25日被發現遭棄屍在泰國素萬那普機場一間廢棄商店內，泰國警方鑑識人員現場勘驗，發現頭部有3處槍傷，分別在左右2側，初估死亡時間已超過7小時，另外，警方在現場找到手套、半公斤重的K他命，此外現場也大量血跡以及拖行產生的血痕；石男遺體全身布滿彩色刺青，手臂上刺有「羅」字，身穿黑色襯衫、右小指戴有1枚金戒指，身上無任何文件，另外有3千多元泰銖現金，石男在台灣居住在桃園市中壢地區。

檢警掌握，石男因多起案件爆發，加上強盜案被法院判重刑定讞，疑於年前底搭船輾轉潛逃到泰國，其在泰國遭槍殺案情仍待泰國警方調查，由於遺體旁還有數量不少的毒品，死因恐與毒品交易糾紛有關。

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石茂強在其臉書曬出紅色重機，自栩是「幹架王」。（圖取自石茂強臉書）

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