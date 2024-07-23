弘仁會詐欺水房藏在宮廟

警方在現場清查贓款等證物。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/23 05:30

吸收三重八家將成員當車手 還搜出毒品

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫弘仁會廿六歲男子張家豪指揮旗下小弟，找來宮廟八家將成員擔任水房車手，收取贓款後，拿回宮廟等水房據點點交，刑事警察局發動數波查緝，前往新北市三重區一處宮廟及其住處，逮捕張男、李男等十一嫌到案，搜出贓款二五一萬元及K他命毒品，詢後依詐欺、洗錢、毒品等罪嫌送辦，其中七嫌遭法院羈押。

11嫌到案 搜出兩百多萬贓款

警方調查，涉案的三重永福街該處宮廟，平時出入就很複雜，兩年前該處曾遭人連開十一槍，槍手在警方上門抓人時，開槍自戕，警方查出開槍尋仇原因疑是宮廟份子與人糾紛所致，該宮廟也是當地人很頭痛的治安熱點。

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台北市中山警分局今年二月間巡邏時，發現一處金融機構前兩名男子形跡可疑，在他們提款時上前盤查，當場查獲鄧、陳兩男涉嫌擔任詐欺集團「車手」及「收水」（負責向車手收錢，再轉交給上游）角色，查扣手機、現金贓款及提款卡等證物，警方組專案小組溯源追查，發現取款車手提領詐欺贓款後，經層層轉交，最後交由水房李姓男子。

專案小組查出，贓款均流向新北市三重區一處宮廟，經多日蒐證，發現該宮廟神壇旁設有暗門，經常有黑衣人出入，且為規避警方上門查緝，裝有多支監視器監控。

警方確認該處為詐欺水房據點，三月間發動第一波查緝，出動特勤警力破門攻堅，搜索該水房據點，查獲宮廟內五人施用毒品，並同步拘捕水房幹部李男及其他共犯計八人到案，並在水房據點及其住處搜出現金二五一萬元、摺疊刀、點鈔機、K他命毒品等贓證物，隔月再發動第二波拘提，查獲幕後弘仁會張嫌到案，警方正擴大追查幕後共犯。

警方逮捕竹聯幫弘仁會份子張家豪（中）。（記者姚岳宏翻攝）

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