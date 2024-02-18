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曾為椅子二姝開戰！ 這次換乳溝妹 5人台中宵夜名店開打進警局

陳姓乳溝妹也被帶回。（警方提供）

陳姓乳溝妹也被帶回。（警方提供）

2024/02/18 11:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一家宵夜名店，先前就曾發生兩名辣妹為了椅子互毆，未料昨凌晨又傳出打架事件，陳姓乳溝妹與友人夜店慶生後到該店吃宵夜，與鄰桌酒客因故起口角互嗆開打，警方獲報出動快打趕往時，因有人情緒激動不願配合，當場怒斥「目無法紀！有夠煩！」，隨後將陳女等5人帶回依法究辦。

據了解，這家位在西屯區黎明路上的火雞肉飯店，因位在夜店附近常有許多年輕酒客前往消費，口耳相傳下成為知名宵夜名店，但因生意太好加上客人有酒意，彼此間常因此衍生爭執，先前就有兩群互不認識的年輕男女到該店吃宵夜，甲桌一名女生未經乙桌同意，逕自拿走椅子引發乙桌另名女生不滿。

當時雙方火氣絲毫不受寒流影響降溫，兩名辣妹先是口角進而互毆，其他男生見狀也加入戰局，一時間碗、椅齊飛，店內客人見狀紛紛走避，還有女生嚇的驚聲尖叫，場面一片混亂，過程被拍下上傳臉書社團，「為了一張椅子開戰，店家超無辜」，也在網路引發熱議，店家為此刻意拉開桌子間距，避免客人近距離摩擦，未料又衍生糾紛。

轄區第六警分局市政所昨凌晨獲報該店有打架糾紛，火速出動8個警網、17名員警到場，經優勢警力壓制，雙方並無大礙，僅受到輕微擦挫傷，期間2男在店門口大鬧，不願配合，讓員警當場開罵「全部壓著！有夠煩的！」，另有員警直接怒斥，「把中華民國法律當什麼！酒醉鬧事還目無法紀，全部帶回去法辦。」

警方隨後帶回涉嫌糾紛的張姓（33歲）、洪姓（28歲）、謝姓（25歲）、陳姓男子（26歲）、陳姓女子（30歲）等4男1女共5人，經查，陳女與友人一行多人稍早到夜店慶生，隨後前往該店續攤吃宵夜，當時有喝酒的張男、洪男也入店，一進店就對店員大小聲，陳女一方等人看不慣出聲，雙方口角互嗆衍生成肢體衝突。

警方訊後除依傷害、聚眾鬥毆等罪移送台中地檢署偵辦，第六分局同時呼籲民眾，酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方獲報到場以優勢警力控制現場。（警方提供）

警方獲報到場以優勢警力控制現場。（警方提供）

警方訊後將陳女在內的5人送辦。（警方提供）

警方訊後將陳女在內的5人送辦。（警方提供）

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