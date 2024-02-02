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首頁　>　社會

彰化混混大亂鬥開車撞人！霹靂小隊破門攻堅逮8人

彰化員林兩派地方不良分子發生大亂鬥，黃男駕駛黑色車衝撞前方白車後，再把對方撞進檳榔攤。（民眾提供）

彰化員林兩派地方不良分子發生大亂鬥，黃男駕駛黑色車衝撞前方白車後，再把對方撞進檳榔攤。（民眾提供）

2024/02/02 18:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市今年1月中旬發生一起轎車衝撞檳榔攤，造成路人受傷的交通事故，警方獲報調查後發現，根本是兩派人馬談判破裂所致，黃姓男子還將對方撞進檳榔攤。彰化警方循線逮捕8名涉案男子到案，其中4名未成年，偵訊後依殺人未遂、妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送彰化地檢署及彰化地院法辦。

警方表示，1月16日凌晨接獲報案，惠來街上有一家檳榔攤遭車輛撞擊，造成數人被輾壓受傷，警方立即前往處理，到場發現事故過程似乎「不單純」，立即組成專案小組調查。

警方指出，經調閱監視器發現，事故現場分兩派人馬，雙方均為轄區內經常滋事分子，當晚衝突前已在他處談判破裂，後來改約檳榔攤附近繼續談判，未料黃男（21歲）到場後駕車衝撞對方車輛，對方多名男子立即持棍棒回擊，黃男於是倒車，接著再急催油門加速往前，把對方撞進檳榔攤，造成多人受傷。

對此員林警分局報請彰化地檢署指揮偵辦，經多日蒐證，1月30日即會同彰化縣警局保安警察隊霹靂小隊，針對藏匿據點破門攻堅，將黃男、楊男、邱男等4人及4名未成年嫌犯查緝到案，並在住處查扣犯案汽車1輛、鎮暴槍1支、手機6支、刀械2支、毒品咖啡包1包等，全案訊後依殺人未遂、妨害秩序、傷害及毀損罪嫌移送法辦。

彰化檢警同霹靂小隊前往嫌犯藏匿據點破門攻堅。（民眾提供）

彰化檢警同霹靂小隊前往嫌犯藏匿據點破門攻堅。（民眾提供）

警方在嫌犯住處查扣鎮暴槍1支、刀械2支等犯案工具。（民眾提供）

警方在嫌犯住處查扣鎮暴槍1支、刀械2支等犯案工具。（民眾提供）

員林警分局日前逮捕8名涉案男子到案，訊後依殺人未遂、妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送法辦。（警方提供）

員林警分局日前逮捕8名涉案男子到案，訊後依殺人未遂、妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送法辦。（警方提供）

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