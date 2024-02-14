男師與小三貨櫃屋內偷情！「搞兩砲」超鹹溼 被妻錄到慘了

女師錄下丈夫與小三性愛鹹濕對話憤提告，男師及小三被屏東地院判賠50萬元。（情境照）

2024/02/14 12:00

〔記者李立法／屏東報導〕杏壇夫妻陳男與羅女感情生變，羅女發現丈夫出軌，錄下陳男與王姓「小三」性愛鹹濕對話及親吻、撫摸等親密畫面後，對陳男及王女提告求償100萬元，陳男雖否認外遇，但法官不採信，認為陳男與王女侵害羅女配偶權，應連帶賠償羅女50萬元，可上訴。

陳男與妻子羅女均擔任國小教師，兩人結婚多年育有2名子女，夫妻倆卻感情疏離，羅女發現丈夫出軌，並和王姓「小三」在她農地上的貨櫃屋內偷情，於是設置錄影設備蒐證，除了錄下陳男與王女親吻、擁抱、撫摸等親密行為，還錄下「搞兩砲，累……射了我射你的臉上可以吧」等性愛鹹濕對話；羅女憤而對丈夫及王女提告求償100萬元。

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陳男否認外遇，認為羅女以竊錄方式取證，侵犯隱私，不具證據能力。

屏東地院審理認為，羅女並非以植入駭客軟體等方式侵害隱私，而是在發現陳男與王女越軌行為後，為維護自身權益，在她農地上貨櫃屋裝設錄影設備蒐證，並未違反比例原則，根據羅女錄下的影像及相關對話，陳男與王女已逾越正常男女朋友交往分際，侵害羅女配偶權，依全案情狀，陳男與王女應連帶賠償羅女50萬元。

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