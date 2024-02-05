為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

老公情人節買花送別人…… 「試車」密語曝姦情

人妻意外發現老公情人節買花送別人，追出老公偷吃女同事。（情境照）

人妻意外發現老公情人節買花送別人，追出老公偷吃女同事。（情境照）

2024/02/05 07:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市結婚16年的藍姓人妻，去年意外發現老公情人節買花及訂房記錄，還進一步發現老公與公司女同事傳「不試車怎知道合不合適」、及「交往前試車就是想騙砲？」等對話內容及文章，曝露外遇姦情，對莊姓女子提告求償百萬元，法院判莊女賠償30萬元，可上訴。

判決指出，原告藍女去年2月15日發現老公臉書對話有情人節訂購花束及訂房紀錄之後起疑，進一步留意他的line通訊內容，竟發現與其公司女同事有「互道思念」親密對話，兩人還互稱「老公」、「老婆」並祝情人節快樂，藍女受嚴重打擊一度想不開意圖尋短，認莊姓女子侵害其配偶權，求償100萬元。

莊女否認藍女指控，並辯稱，不知對方是已婚之人。但藍女丈夫到庭則坦承確曾與莊女交往，並多次單獨出遊、開房發生關係。承審法官發現莊女與藍女丈夫的一段「試車」對白，莊女稱：「不試車怎知道合不合適」，她還傳了一篇「交往前試車就是想騙砲？」男人真心話的文章，人夫回她「那我們合適嗎？」認兩人親密交往堪以認定。

法院參酌兩造學歷、身分、地位、收入、財產狀況及所受痛苦、損害之程度等一切情狀，認為原告請求被告賠償之精神慰撫金，以30萬元為適當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
董娘外遇工程師 常同天請假露餡
2024/02/05 05:30

董娘外遇工程師 常同天請假露餡
人妻鹹溼挑逗小王「香蕉完食」 老公怒告求償
2024/02/02 10:37

人妻鹹溼挑逗小王「香蕉完食」 老公怒告求償

林書煒獻上愛的正能量 讓婆媳關係升溫
士官長搞大同袍妻的肚子 慘被汰除還要賠錢
2024/01/26 08:51

士官長搞大同袍妻的肚子 慘被汰除還要賠錢
綠帽二手車商「約炮」小王！撂人電擊棒、拍裸照凌辱
2023/12/29 09:49

綠帽二手車商「約炮」小王！撂人電擊棒、拍裸照凌辱
老公陪罹癌女知音走完人生 原配提告結果曝
2023/12/21 10:56

老公陪罹癌女知音走完人生 原配提告結果曝
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播