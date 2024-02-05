老公情人節買花送別人…… 「試車」密語曝姦情

人妻意外發現老公情人節買花送別人，追出老公偷吃女同事。（情境照）

2024/02/05 07:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市結婚16年的藍姓人妻，去年意外發現老公情人節買花及訂房記錄，還進一步發現老公與公司女同事傳「不試車怎知道合不合適」、及「交往前試車就是想騙砲？」等對話內容及文章，曝露外遇姦情，對莊姓女子提告求償百萬元，法院判莊女賠償30萬元，可上訴。

判決指出，原告藍女去年2月15日發現老公臉書對話有情人節訂購花束及訂房紀錄之後起疑，進一步留意他的line通訊內容，竟發現與其公司女同事有「互道思念」親密對話，兩人還互稱「老公」、「老婆」並祝情人節快樂，藍女受嚴重打擊一度想不開意圖尋短，認莊姓女子侵害其配偶權，求償100萬元。

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莊女否認藍女指控，並辯稱，不知對方是已婚之人。但藍女丈夫到庭則坦承確曾與莊女交往，並多次單獨出遊、開房發生關係。承審法官發現莊女與藍女丈夫的一段「試車」對白，莊女稱：「不試車怎知道合不合適」，她還傳了一篇「交往前試車就是想騙砲？」男人真心話的文章，人夫回她「那我們合適嗎？」認兩人親密交往堪以認定。

法院參酌兩造學歷、身分、地位、收入、財產狀況及所受痛苦、損害之程度等一切情狀，認為原告請求被告賠償之精神慰撫金，以30萬元為適當。

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