人妻鹹溼挑逗小王「香蕉完食」 老公怒告求償

高雄鄭姓人妻劈腿大方認愛，感謝小王「香蕉完食謝謝招待」。示意圖。（資料照）

2024/02/02 10:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓男子日前突然接獲2名陌生男子傳訊，他仔細查看訊息內容，竟是妻子和陌生男子的鹹溼對話，鄭女言語不斷挑逗「有一根香蕉，我看到了之後超愛」、「先舔了一下吃幾口，再喝個水~完食謝謝招待」，郭男氣炸和鄭女攤牌，鄭女也坦承出軌，郭提告求償50萬元，法官判鄭女應賠20萬元。

判決指出，郭男和鄭女於2016年結婚，兩人婚後育有1女，2021年8月，郭男突然接到不認識的陳姓男子傳給他臉書訊息，指稱鄭女在外養小王，要郭男多加留意，郭男本不以為意，沒想到2個月後，又接到不認識的賴姓男子用同樣方式，告誡他鄭女出軌。

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賴男為了證明，還把鄭女和小王的對話紀錄截圖傳給郭男，郭男仔細一看，驚見妻子和陌生男子有大量鹹溼對話，不但向小王示愛「那天抱一下感覺有回來」、「觸電的感覺」、「上樓梯你碰了我腰一下，其實我當下真的有觸電的感覺」、「你昨天有親我額頭，我一下子沒有反應過來」，甚至還有超露骨的對話內容，包括「我直接不穿」、「有一根香蕉，我看到了之後超愛」、「先舔了一下吃幾口，再喝個水~完食謝謝招待」。

郭男直接把截圖拿出來向妻子攤牌，鄭女也大方承認出軌，並放棄女兒的扶養權和郭男離婚，郭男超不爽，向鄭女提告求償50萬元；高雄簡易庭審理時，鄭女說自己和郭男長期價值觀不同、溝通不良，但因離婚後由她負擔女兒大部分的扶養費，並放棄夫妻剩餘財產分配請求權，不認為自己應該再多賠錢。

但法官認為，鄭女離婚後，每月僅須分擔女兒扶養費5000元至年滿18歲之日止，且兩人離婚調解筆錄中記載，是兩人互相拋棄夫妻剩餘財產分配請求權，並非只有鄭女一方拋棄，因此依侵害程度衡量，判鄭女應賠20萬元，可上訴。

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