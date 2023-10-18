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沒被車撞到還能空中翻轉360度 碰瓷男這下GG了

黃姓男子在高市多個路段製造假車禍「碰瓷」被檢方聲押獲准。（民眾提供）

黃姓男子在高市多個路段製造假車禍「碰瓷」被檢方聲押獲准。（民眾提供）

2023/10/18 17:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子疑缺錢花用，竟在大馬路上當起「碰瓷黨」，陸續在鳥松、仁武、三民等區製造假車禍，連車子沒撞到他也能空中翻轉360度，警方循線逮人，雄檢複訊後依詐欺罪向法院聲押獲准。

檢警指出，今年7月起，高市鳥松、仁武、三民區發生數起假車禍真詐財案件，涉案的52歲黃姓男子趁民眾開車行經該處時，會故意身體靠向車身或刻意將腳伸至車輪底下，再用力拍打車子佯稱遭撞擊受傷，藉機詐取索討賠償費或醫療費，成功詐得金錢財物5次得手，每次金額300元至2200元不等，不過也有3位車主機警不給錢，嗆聲要報警黃男才趕緊逃離未得手。

檢警獲報後展開追查，透過路口監視器畫面逐一清查過濾，15日晚間將黃男拘提到案，黃對案情避重就輕，強調自己真的有被車撞到，但因傷勢不重才沒有報警，車主是自願私下跟他和解，自己不是「碰瓷黨」沒有詐騙。

但檢方根據相關事證，認定黃男在3個月內，短時間連續製造多起假車禍，再利用被害民眾不願多事、花錢消災的心態，詐取小額賠償費用，有反覆實施同一詐欺犯罪及逃亡之虞，並有羈押必要性，向法院聲請羈押獲准。

黃姓男子在高市多個路段製造假車禍「碰瓷」被檢方聲押獲准。（民眾提供）

黃姓男子在高市多個路段製造假車禍「碰瓷」被檢方聲押獲准。（民眾提供）

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