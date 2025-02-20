涉性侵毆打同派出所女同事 宜警竟還拍下裸照

宜蘭縣27歲蒙警員涉嫌毆打性侵女同事還拍下裸照，被收押禁見。示意圖。（資料照）

2025/02/20 23:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣27歲歐姓警員涉嫌暴力性侵女同事，還拍下裸照，縣警局今天火速將他停職，函送地檢署偵辦，檢方晚間訊後，依涉犯傷害、妨害性自主、妨害秘密、強制性交、恐嚇等5大罪嫌聲請羈押禁見，地院約10點開完羈押庭裁定准押。據了解，原以酒醉斷片否認犯行的男警，已坦承犯行。

宜蘭爆出派出所男警性侵女同事，震驚警界高層，檢方也高度重視，縣警局今天將涉案男警依涉犯傷害及妨害性自主罪嫌函送地檢署偵辦，下午同步召開考績會，決議停職處分。

請繼續往下閱讀...

男警涉案情節重大，更拍下女警不雅照片，檢方訊後認為他有逃亡、滅證及串供之虞，依涉犯傷害、妨害性自主、妨害秘密、強制性交、恐嚇等罪嫌，今晚6點08分向宜蘭地院聲請羈押禁見，地院約10點開完羈押庭後，為避免不雅照等證據遭到滅證，裁定准押禁見。

涉案27歲歐姓警員從警不到2年，與從警1年的21歲被害女警是警專學長學妹，2人同在一間派出所服務，平時互動良好。據了解，彼此互有好感，但並非男女朋友。17日晚間，兩人與友人餐敘飲酒，男方疑不滿被女方冷落，懷疑另有愛慕者，18日凌晨回到女方住處後發生口角，疑似求歡遭拒，強行逼迫女方就範，拍下不雅照。

女警不甘受辱，當天一早就到醫院驗傷，指控男方毆打、性侵，她雙臂明顯有瘀青及勒痕。警方接獲醫院通報展開調查，將男警調離原單位。男警在內部調查時以酒醉「全忘了」搪塞，否認相關犯行和性侵，不過今天接續被火速停職，以及遭移送檢方偵辦的雙重打擊下，據了解已改口坦承犯行。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法