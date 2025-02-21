02/21 各報重點新聞一覽

美國國防部長赫格塞斯要求指示五角大廈和軍方高層，提出削減開支計畫；這項預算檢討將有助於赫格塞斯貫徹加強投資印太地區等目標。（歐通社）

2025/02/21 07:01

自由時報

美防長要求檢討開支 路透：為加強投資印太鋪路

美國國防部長赫格塞斯近日指示五角大廈和軍方高層，提出削減開支計畫，目標為未來五年每年削減八％，以「重新調整」預算用於總統川普的優先政策，例如被稱為「美國版鐵穹」（Iron Dome for America）的飛彈防禦系統，也將繼續為美軍印太司令部等提供資金。路透指出，這項預算檢討將有助於赫格塞斯貫徹加強投資印太地區等目標。

請繼續往下閱讀...

詳見美防長要求檢討開支 路透：為加強投資印太鋪路。

知名購物電商帳戶 姊弟高價轉租對岸 中國低價違劣品 檢警攔阻銷台

近年網路上充斥行銷中國商品的廣告，檢察機關進一步發覺有業界不肖者先承租知名購物電商帳戶，再高價轉租給中國商家，藉此將低劣、甚至違禁商品傾銷台灣，若不遏止，恐造成國安危機，且具有高度洗錢、地下通匯的風險。

詳見知名購物電商帳戶 姊弟高價轉租對岸 中國低價違劣品 檢警攔阻銷台。

主管畜牧場許可 涉收賄 南投農牧科長謝在郎 收押禁見

南投縣府農業處農牧防疫科長謝在郎，因主管畜牧場許可等業務，涉收受賄賂，辦公室遭搜索，檢方查扣相關證物，並傳喚數名業者，經南投地檢署檢察官複訊完畢，謝因涉犯貪污治罪條例重罪，且有串滅證之虞，南投地檢署聲請羈押禁見獲准，謝的收賄金額持續由檢方調查中。

詳見主管畜牧場許可 涉收賄 南投農牧科長謝在郎 收押禁見。

聯合報

林岱樺涉貪助理費被搜索 綠委：近期風聲鶴唳

民進黨立委林岱樺捲入政治獻金及詐領助理費風暴，高雄地檢署昨天南北兵分多路發動搜索，林被帶至調查局南機站時，高舉字卡吶喊「政治干預司法、司法干預初選」，持續長達四十多秒，才走進約詢室。

詳見林岱樺涉貪助理費被搜索 綠委：近期風聲鶴唳。

川普批澤倫斯基「獨裁者」

美國總統川普十九日稱烏克蘭總統澤倫斯基是未經過選舉的獨裁者，並指控澤倫斯基濫用美國援助。

詳見川普批澤倫斯基「獨裁者」。

中國時報

中華TEAM TAIWAN英雄出擊

挾著去年在世界12強棒球賽勇奪隊史首座「一級國際賽」奪冠氣勢，由「台灣隊長」陳傑憲、總教練曾豪駒領軍的中華隊劍指「頂級國際賽」世界棒球經典賽（WBC），今起在台北大巨蛋的資格賽連續對戰西班牙、南非、尼加拉瓜，力拚A組2張明年會內賽門票，首戰推出奇兵「潛水艇」陳宇宏先發。

詳見中華TEAM TAIWAN英雄出擊。

重開羈押庭 北市議員陳怡君遭收押

民進黨籍台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費300多萬元，遭檢察官依貪汙等罪聲請羈押，士林地院裁定100萬元交保，檢方抗告成功，士院20日重開羈押庭，陳怡君庭訊前語帶哽咽說「請大家相信我的清白」。但法官訊問不到1小時，認為陳女擔任台北市議員，具有民意代表影響力，且她曾經提醒下屬如何面對檢調，有勾串共犯或證人之虞，改裁定羈押禁見2月。

詳見重開羈押庭 北市議員陳怡君遭收押。

夏姓姊弟承租知名電商帳戶，再高價轉租給中國商家，將低劣、甚至違禁商品傾銷台灣。（橋檢提供）

南投縣府農業處農牧防疫科長謝在郎（持麥克風者）涉收賄，南投地院裁定收押禁見。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法