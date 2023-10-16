為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

郝市府體育處長孫清泉 涉賄圖利業者判撤職3年

台北市政府前體育處處長孫清泉。（資料照）

台北市政府前體育處處長孫清泉。（資料照）

2023/10/16 10:44

〔記者吳政峰／台北報導〕前台北市長郝龍斌任用的體育處（現改制體育局）處長孫清泉，被控在職時利用民間團體申辦體育活動機會，涉嫌收賄助業者取得公園用地優先承租權，並減免租金、保證金，使業者能轉租攤商牟利，今年7月被依不違背職務收賄罪判刑4年6月、褫奪公權3年確定；懲戒法院日前再判孫撤職3年。

孫清泉原本為台北市大安區區長，在郝龍斌擔任台北市長期間，於2010年3月轉任北市府體育處長，深受郝龍斌重用，孫任期到2012年3月為止。

監察院指出，孫清泉於2010年2月12日起至2012年3月6日擔任台北市政府體育處期間，明知王姓女子是租借公園場地，再轉租攤商抽成牟利的業者，卻私下與王女頻繁接觸及金錢往來，不顧所屬簽呈已指出「申請者並非體育團體，所辦活動為營利性質」，體育處不宜擔任該活動指導單位。

監察院表示，孫清泉11次逕行刪改簽呈或指示所屬核准王女的申請案，並19次指示所屬以「體育處」名義代王女租借場地，使王女獲取無償使用大安森林公園場地的不正利益，經監察院全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。

懲戒法院認定孫清泉除觸犯貪污罪，並有違公務員服務法的誠信清廉，違失情節重大，日前判處撤職3年，可上訴。

刑事部分，一審台北地院依貪污罪判孫清泉8年4月刑；二審高等法院改判4年6月徒刑；終審最高法院今年7月維持高院判決，全案確定。

此外，監察委員蔡崇義、田秋堇指出，公務員行政究責採「刑懲併行原則」，若公務員有違失，即「應」送監察院審查，但監察院自2016年9月起，7次函請台北市政府儘速查明孫清泉違失責任；2020年8月24日檢察官以孫清泉涉犯貪污罪嫌提起公訴後，監察院再2次發函要求北市府檢討其懲戒責任，但北市府於監察院一再催促，仍執意「俟刑事判決確定後再予處理」。

監委批評，北市府不但未移送監察院審查，且任令孫清泉繼續任職，迄監察院提案彈劾孫清泉後，北市府始函請懲戒法院裁定先行停止其職務，核有重大違失；行政院人事行政總處亦應檢討，人事人員未依法核辦相關人事案件之責。

監委表示，北市府執意「俟判決確定」再行處理，任令孫清泉繼續任職，坐等懲戒時效消滅，故提案糾正，要求議處相關失職人員，並促請法務部廉政署檢討強化政風機構肅貪防弊的功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市前體育處長孫清泉收賄 判4年半定讞
2023/07/25 11:27

北市前體育處長孫清泉收賄 判4年半定讞
前北市體育處長孫清泉收賄貪污 高院改判4年6月
2022/12/27 11:21

前北市體育處長孫清泉收賄貪污 高院改判4年6月

睿禾控股以AR及永續策展 展現綠田新風貌
北市不甩監院9度函催 留任貪官 想拖過懲戒期
2021/12/22 05:30

北市不甩監院9度函催 留任貪官 想拖過懲戒期
北市府不甩監院9度函催遭糾正 議員轟柯P雙標、目無法紀
2021/12/21 19:53

北市府不甩監院9度函催遭糾正 議員轟柯P雙標、目無法紀
前北市體育處長涉賄圖利業者 懲戒法院裁定停職
2021/11/03 12:13

前北市體育處長涉賄圖利業者 懲戒法院裁定停職
收賄35萬 北市前體育處長重判8年4月
2021/09/03 05:30

收賄35萬 北市前體育處長重判8年4月
收賄優先租借場地 北市前體育處長孫清泉判刑8年4月
2021/09/02 10:24

收賄優先租借場地 北市前體育處長孫清泉判刑8年4月
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播