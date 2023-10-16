郝市府體育處長孫清泉 涉賄圖利業者判撤職3年

台北市政府前體育處處長孫清泉。（資料照）

2023/10/16 10:44

〔記者吳政峰／台北報導〕前台北市長郝龍斌任用的體育處（現改制體育局）處長孫清泉，被控在職時利用民間團體申辦體育活動機會，涉嫌收賄助業者取得公園用地優先承租權，並減免租金、保證金，使業者能轉租攤商牟利，今年7月被依不違背職務收賄罪判刑4年6月、褫奪公權3年確定；懲戒法院日前再判孫撤職3年。

孫清泉原本為台北市大安區區長，在郝龍斌擔任台北市長期間，於2010年3月轉任北市府體育處長，深受郝龍斌重用，孫任期到2012年3月為止。

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監察院指出，孫清泉於2010年2月12日起至2012年3月6日擔任台北市政府體育處期間，明知王姓女子是租借公園場地，再轉租攤商抽成牟利的業者，卻私下與王女頻繁接觸及金錢往來，不顧所屬簽呈已指出「申請者並非體育團體，所辦活動為營利性質」，體育處不宜擔任該活動指導單位。

監察院表示，孫清泉11次逕行刪改簽呈或指示所屬核准王女的申請案，並19次指示所屬以「體育處」名義代王女租借場地，使王女獲取無償使用大安森林公園場地的不正利益，經監察院全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。

懲戒法院認定孫清泉除觸犯貪污罪，並有違公務員服務法的誠信清廉，違失情節重大，日前判處撤職3年，可上訴。

刑事部分，一審台北地院依貪污罪判孫清泉8年4月刑；二審高等法院改判4年6月徒刑；終審最高法院今年7月維持高院判決，全案確定。

此外，監察委員蔡崇義、田秋堇指出，公務員行政究責採「刑懲併行原則」，若公務員有違失，即「應」送監察院審查，但監察院自2016年9月起，7次函請台北市政府儘速查明孫清泉違失責任；2020年8月24日檢察官以孫清泉涉犯貪污罪嫌提起公訴後，監察院再2次發函要求北市府檢討其懲戒責任，但北市府於監察院一再催促，仍執意「俟刑事判決確定後再予處理」。

監委批評，北市府不但未移送監察院審查，且任令孫清泉繼續任職，迄監察院提案彈劾孫清泉後，北市府始函請懲戒法院裁定先行停止其職務，核有重大違失；行政院人事行政總處亦應檢討，人事人員未依法核辦相關人事案件之責。

監委表示，北市府執意「俟判決確定」再行處理，任令孫清泉繼續任職，坐等懲戒時效消滅，故提案糾正，要求議處相關失職人員，並促請法務部廉政署檢討強化政風機構肅貪防弊的功能。

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