前北市體育處長孫清泉收賄貪污 高院改判4年6月

北市前體育處長孫清泉涉貪，高院今依貪污罪判刑4年6月。（資料照）

2022/12/27 11:21

〔記者楊國文／台北報導〕前台北市政府體育處（現改制體育局）處長孫清泉，被控於2010年至2012年間，以每天2萬元或每次活動4至5萬元代價，收受民間團體賄賂，讓業者能優先承租場地，再轉租其他廠商牟利，涉「假公益、真營利」之嫌，台北地檢署偵查後， 一度以罪嫌不足將孫不起訴，但再議後被高檢署發回，北檢重新偵查起訴。一審認定孫共收賄35萬元，依10個收賄、圖利的貪污罪判孫8年4月，上訴後，高等法院今改判孫4年6月徒刑，還可上訴。

孫清泉原本為台北市大安區區長，在郝龍斌擔任台北市長時間，於2010年3月轉任北市府體育處長，深受郝龍斌重用，孫任期到2012年3月為止。

請繼續往下閱讀...

孫清泉被控利用民間團體申辦體育活動機會，涉以每場4、5萬元或每日2萬元的價格收賄，協助業者取得公園用地優先承租權，並減免租金、保證金等，業者取得場地使用權後，再轉租攤商牟利。

北檢認定，孫犯罪嫌疑不足，2018年8月予以不起訴處分，檢方依職權聲請再議，高檢署審核後認為，北檢原處分理由違背經驗及論理法則，罕見撤銷不起訴處分並「命令」北檢「直接」起訴。北檢再度偵查後，依貪污治罪條例的收賄、圖利等罪起訴孫。

台北地院審理認定，孫為了索賄，曾傳許多簡訊要求告發人付賄款，且涉10個貪污罪，共收賄35萬元，將他判刑8年4月、褫奪公權6年。孫不服，上訴高等法院，高院今改判4年6月徒刑、褫奪公權3年，還可上訴。

孫因涉貪污罪，一審被判刑8年4月後被台北市政府停職，孫不服興訟，遭懲戒法院裁定停職確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法