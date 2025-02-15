分析新光三越氣爆各環節疏失 黃智賢：人禍須徹查

新光三越外牆炸出好幾個大洞。（消防局提供）

2025/02/15 10:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越氣爆釀成重大傷亡，被市府勒令無限期停業。名嘴黃智賢分析新光三越各環節的疏失，直言，事發到現在已經第三天還是沒有真相，質疑新光三越慘劇，不是不幸的悲劇而已，這是人禍，其中有輕忽，有便宜行事，有隱匿，有為錢不顧他人生死，必須徹查事件爆發的整個環節。

黃智賢在臉書PO文表示，台中新光三越11、12樓改裝，至今造成32傷，4死，罹難者有兩人是百貨的樓管，兩人是遊客路過，澳門一家7口來台中遊玩，結果竟然2人命喪，2歲幼童在加護病房，媒體報導，他們是在路上走，被散落的土石擊中，這4位死者，他們不是遇到天災，而是妥妥的人禍，這4人都跟施工一點關係也沒有。

請繼續往下閱讀...

黃智賢指出，改裝11樓跟12樓，規模這麼大，還要裁切天然瓦斯管，居然不向台中市政府申請？會不會太為錢不顧人命了？人命是新光三越的消費者、員工，跟不相干的路人，所有櫃位都做改裝清倉大拍賣，全台中人都知道新光三越要改裝，新光三越居然有膽子不跟市府申請施工，他們是怎麼做到瞞天過海的？不申請的目的，是為了可以多做幾天生意？為了不受拘束？財團會不會太無法無天了？

黃智賢續指，事發到現在已經第三天，到底是什麼氣體氣爆？施工方到底是誰？如果依照施工現場的SOP，為什麼會有大規模氣爆？還是沒有真相，瓦斯公司說接到業主通知，3天前就已經斷氣拆表，台中消防局長說是瓦斯氣爆，那到底怎麼回事？

黃智賢分析，罹難者有2人是新光三越的樓管，媒體報導，是因為聞到瓦斯味，被指示去了解，施工現場難道是百貨樓管該去的？難道是因為媒體報導，11樓只是一半在施工？11樓還有一半在做美食街營業？讓完全不懂工程，平常是管櫃位業績的樓管，去施工現場了解，這樣可以嗎？連工程帽都沒有的他們，可以跟工班討論什麼？新光三越真正管理工程者，才該去吧！

黃智賢質疑，懂工程的管理者，才懂施工現場的瓦斯味，代表什麼凶險吧，才能現場下令停工，測量瓦斯濃度吧，這兩位樓管根本不該去，實在是死得冤枉，新光三越沒有違法下令樓管去？有一丁點顧慮員工安全？媒體報導，施工的工班要裁切瓦斯管時，是報告業主，由業主另外找人來切瓦斯管的，那業主又是誰？找誰來切的？使用的圖紙，是正確的嗎？還是有私下更改過？如果11樓還有部分營業，也就是施工場所旁，也正在使用瓦斯，那現場使用輪切機裁切瓦斯管，是可以做的嗎？

黃智賢說，新光三越一年營業額260億，還是收現金，這次慘劇後停業，宣布所有正式員工都帶薪休假，等等，那part time的員工呢？有沒有薪水？更重要的是，廠商櫃位的櫃姊櫃哥呢？新光三越1到10樓，以及11樓部分櫃位，有多少廠商的櫃姊櫃哥？還有工讀生、餐廳服務員，他們可不是新光三越的員工，廠商不能做生意，新光三越賠不賠？廠商沒有業績，會給櫃位櫃姊櫃哥薪水？餐廳美食街的廚師、服務生，新光三越會補償全薪嗎？這些人數，遠比新光三越的正式員工多，這些家庭的生計怎辦？台中市政府勞工局，要火速要求新光三越主動，立刻負責。

黃智賢直言，新光三越這樣的慘劇不是不幸的悲劇而已，這是人禍，其中有輕忽，有便宜行事，有隱匿，有為錢不顧他人生死，必須徹查事件爆發的整個環節，找出真正的許多漏洞與原因，才能避免以後的慘劇。

台中市新光三越百貨嚴重氣爆釀，其中澳門籍一家7口四代祖孫遭氣爆掉落物砸中，造成2死5傷，2歲女孫頭部重創，嚴重腦傷，緊急開刀，目前昏迷指數3分。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法