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    北市府不甩監院9度函催遭糾正 議員轟柯P雙標、目無法紀

    北市府遭監察院糾正，北市議員痛批市長柯文哲清廉口號破功，以雙重標準特別護航孫清泉，試圖拖過懲戒時效躲過停職處分，實是目無法紀。 （記者鄭名翔攝）

    北市府遭監察院糾正，北市議員痛批市長柯文哲清廉口號破功，以雙重標準特別護航孫清泉，試圖拖過懲戒時效躲過停職處分，實是目無法紀。 （記者鄭名翔攝）

    2021/12/21 19:53

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府秘書處專委孫清泉任職體育處（現改制為體育局）處長時，涉收賄圖利業者，一審遭判刑、懲戒法院也裁定停職，但北市府竟不甩監院9度函催依法移送審查，今遭糾正；北市議員則痛批，市長柯文哲清廉口號破功，以雙重標準特別護航孫清泉，試圖拖過懲戒時效躲過停職處分，實是目無法紀。

    議員苗博雅表示，此案打臉柯文哲清廉口號，不僅無視一審判決已出爐、懲戒法院令停職的裁定，仍讓涉貪人員任職重要的秘書處專委職務，完全無視法院判決，將清廉價值視為無物。

    苗博雅認為，懲戒法院已裁定應將孫清泉停職，北市府應立即遵行，不該以刑事法院判決護航，試圖拖過懲戒時效就可不必遭停職，且過程還九度不甩監察院函催，完全是目無法紀、毫無道理。

    議員簡舒培則批，過去市府建管處人員涉貪遭調查，案情尚未明朗時，柯文哲就大動作將處長拔官，但對於孫清泉的態度卻是因循苟且，對於已遭判刑的職員竟不甩監察院函催繼續留任，根本雙重標準。

    簡舒培質疑，孫清泉於秘書處服務期間疑是對柯文哲言聽命從，才讓柯特意網開一面，然而若最後拖過懲戒時效、銓敘無法追回，柯文哲應負責，並且對於雙重標準的處理態度須對外說明清楚。

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