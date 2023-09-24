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賴清德探視 受傷小隊長激動自責痛哭

副總統賴清德到屏東基督教醫院探視受傷小隊長陳文川。（屏基提供）

副總統賴清德到屏東基督教醫院探視受傷小隊長陳文川。（屏基提供）

2023/09/24 13:42

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技公司22日傍晚發生工廠爆炸，造成4名消防員殉職，副總統賴清德今天（24日）上午赴屏東榮民總醫院、部立屏東醫院、屏東基督教醫院，探視受傷的警義消及員工，關心復原情況；其中於屏基住院治療的屏東第二分隊小隊長陳文川，是當天現場初期指揮官，在副總統探視時，非常激動自責。據了解，當時在病房外面仍可聽到他痛哭的聲音。

立委鍾佳濱在陪同副總統探視小隊長陳文川之後轉述表示，副總統特別關心受創最嚴重第一批進場的消防兄弟，小隊長陳文川還是非常的激動，他的太太和兩個兒子都在旁邊安慰，副總統特別跟他強調，這次任何在現場不管是在第一線或是在調度指揮的消防弟兄，沒有人能意料那樣的情況，在很短的時間內狀況在還沒有辦法判斷的情況下，就發生了這樣嚴重的衝擊，不要說是衝進現場的打火弟兄。

根據消防員說現場其實還沒有看到任何的火苗，大概就是看到煙霧，沒想到就馬上發生了爆炸，連在外面調度的小隊長，都受到這麼嚴重的創傷，小隊長非常自責，副總統一再安慰他說這個時候全體社會都期待他能趕快好起來，周春米縣長也說希望他好起來能夠重新回來帶領他的打火弟兄。

鍾佳濱也表示，副總統也對於包括小隊長與之前幾位探視的家屬強調，一定會做好最完善妥適的治療，事實上也開始有社會的捐助，從過去的經驗知道，燒燙傷和其他的創傷之後整個的醫治跟復建需要很漫長的時間，需要政府與社會齊心來奉獻，副總統也特別交代，立法委員對這次的事件一定要去審視，所有相關部會的作為有沒有落實，這才是我們對這次包括遭遇不幸跟受傷的打火弟兄最好的交代。

鍾佳濱指出，目前台灣越來越先進，許多工廠內部的作業情況一定都要在消防單位有完整的資料檔案，現在的緊急醫療已經可以做到還沒抵達醫院前，就可以透過先抵達的人回傳傷者的生命跡象，以便救傷者給予快速必要即時的治療，但目前看到的幾次不幸事件，我們在這個地方還需要加強，包括這次小隊長說到，雖然現場的工廠人員有提供他們儲放的物質，但實在沒有人能夠完整的說明，在他們抵達火場之前各項的資訊，在資訊極度缺乏的情況下很容易讓打火弟兄陷入險境，所以副總統也特別指示，未來地方和中央一定要落實檢討。

鍾佳濱說，例如這次有嫌疑的粉塵，在加工前的狀態、加工後的過程當中，是不是都有必要的SOP，一定要詳實的列入，最後就是內政部消防署，做為第一線他們要得到最充足的資訊，這個一定要在中央加強相關的法治，平常地方要做必要的稽查，遇有狀況的時候，消防弟兄出勤前一定要獲知現場必要的各種相關資訊，不讓憾事再發生，接下來立法院已經開議，院長也會請各部會提出對策，他也會把關。

屏二分隊小隊長陳文川事發當天率第一批消防人員到場，含他共7人，其中4人殉職、3人受傷，陳文川手部與臉部燒燙傷。

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