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第一時間稱射水爆炸後改口 消防局長坦承被明揚誤導口誤

縣長周春米到場視察搜救進度。（記者陳彥廷攝）

縣長周春米到場視察搜救進度。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 10:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明揚大火已造成9死悲劇，雖然目前起火、爆炸原因待查，但因第一時間屏東縣消防局長許美雪指是「射水爆炸」，隨後又改口是「未射水」，加上其非消防背景，引發外界撻伐，許美雪今天到場指揮搜救，受訪時回應，指出因受到明揚公司誤導，加上第一波時間無法接獲初期指揮官陳文川的說法，導致口誤。

許美雪強調，第一批隊員到場時，因為當時僅白色煙霧，認為危險程度較輕微，因此進入廠區要滅火，但是隨後即濃煙大作，小隊長才要隊員撤離，就被巨大爆炸造成傷亡。

許美雪說，一開始報案時，對方僅告知有架橋劑等等的物質，但與接連爆炸的狀況有異，直到持續追問下才得知有過氧化物的存在，而當時包括初期指揮官陳文川及該公司相關安全管理人皆已送醫無法得知第一時間情形，因此口誤。

許美雪認為，明揚第一時間的危險物質的資訊揭露並不完整，而廠方人員到場時，消防局必須不斷追問，廠方雖未明指射水，但她必須要承認她被誤導。

媒體詢問有關專業及職位去留問題，許美雪回應，自己有20多年消防經驗，雖未參加外勤，但自認在消防的專業及知識、常識等都足夠，外界所指，她也認真思考去留，對職位沒有戀棧。

縣長周春米到場時強調，消防局最重要的目標就是救人、救災、找人，現階段搜索所有失聯者，給家屬及居民安心，希望外界支持屏東縣的消防團隊，給消防局心無旁騖的救災空間，盡速找到所有失聯者，回復平常生活，但後續的調查、要進行的責任檢討，縣政府絕不會有任何迴避。

明揚現場持續搜索。（記者陳彥廷攝）

明揚現場持續搜索。（記者陳彥廷攝）

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