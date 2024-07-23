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拜下賀上後最新民調！川普領先賀錦麗2個百分點 民主黨人投票動力增

最新民調顯示，賀錦麗支持度些微落後川普2個百分點。（法新社）

最新民調顯示，賀錦麗支持度些微落後川普2個百分點。（法新社）

2024/07/23 11:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登宣布退選，支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統候選人來挑戰川普，最新民調顯示，賀錦麗支持度些微落後川普2個百分點。

綜合外媒報導，美國民調公司Morning Consult在拜登宣布退選後進行民調，結果顯示川普以47%支持度略為領先賀錦麗45%，雖然賀錦麗落後川普2個百分點，但已經拉近兩黨候選人的差距，日前拜登與川普的差距是6個百分點。

分析指出，賀錦麗拉近差距的原因是在於民主黨選民更有動力投票，27%的民主黨選民表示，拜登退選後，投票意願大幅提升，比共和黨選民（24%）更為積極。

同時公佈的民調結果顯示，即使拜登總統辭職後，副總統賀錦麗的支持率也沒有明顯變化。

不過其他民調機構的民調顯示，賀錦麗需要苦苦追趕差距，On Point Politics在21日民調顯示川普的支持率為51%、賀錦麗43%；在拜登退選前，同家機構17日的民調則顯示，川普的支持率為52%、賀錦麗44%，意味著在拜登退選後，雙方支持率幾乎沒有變動。

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