家族跳腳！彰化田僑貪1％水錢淪詐團共犯 持分11筆土地全都扣

警方會同維安特勤警力攻堅。（警方提供）

2024/07/22 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市江姓男子與假投資詐團配合，成立超過10家人頭公司誆稱虛擬幣商代為洗錢，刑事局中部打擊犯罪中心循線查緝，今年4月間收網將江等11人拘提到案，其中周姓共犯是彰化田僑仔，為貪圖水錢淪為人頭兼車手，連帶讓名下持分11筆土地全被追扣，家族得知氣得跳腳，而江男等3人聲押獲准，檢方預定近期起訴。

刑事局中打第三隊長謝岳熹今天說明案情指出，該隊去年以165反詐騙系統資料庫大數據分析，有多家被警示科技公司及工作室帳戶用於被害人匯入詐騙款項，研判係詐團虛設公司並設立公司帳戶作為洗錢之用，深入追查發現，係以31歲江姓男子為首的洗錢集團所為。

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經報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮後，與台中市第一警分局、台中市刑大偵一隊、彰化縣員林分局成立專案小組偵辦，經查，江男與詐團配合，吸收指揮旗下成員設立人頭公司，誆騙銀行係從事虛擬貨幣業者開立公司戶，再以製造假買賣虛擬貨幣為由，進而將不法詐欺所得洗出，從中獲取暴利。

期間若臨櫃提領詐欺款項遇關懷提問時，人頭公司戶負責人兼車手，則聲稱從事虛擬貨幣買賣，躲避警銀攔阻，案經蒐證完備，專案小組今年4月間動員維安特勤同步收網攻堅，在台中西屯區、北屯區及彰化田中等地逮捕江男、車手、收水及人頭帳戶犯嫌計11人，查扣手機、公司大小章、保時捷等3輛名車、存摺等贓證物。

而該集團自去年初成立迄今，洗錢金流超過1億餘元，不法水錢所得高達上千萬，目前清查被害人計355名，遭詐手法均為假投資老梗，檢方也向法院聲請刑事裁定追扣涉案人帳戶內的現金900萬元，另查扣市價超過250萬元的11筆土地等財產，以利後續不法所得的追討。

其中這11筆位在彰化縣的土地是29歲周姓共犯所有，但因與家族共同持分無法變現，他為了賺取0.5％至1％的水錢利潤，淪為人頭公司戶兼車手，連帶讓這11筆土地被查扣，全案警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押江及兩名幹部獲准，其餘周男等涉案人，以3萬到5萬元金額交保。

刑事局呼籲民眾，投資應循正常管道，網路上宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」、「理財飆股」等都是詐騙，一定要撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以防受騙。

警方當場逮捕江嫌。（警方提供）

警方清點證物。（警方提供）

警方查扣的保時捷。（警方提供）

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