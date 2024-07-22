「勿當執政黨應聲蟲」 新黨、藍天行動聯盟批憲法法庭裁定不當

新黨副秘書長游智彬（前排左2）、藍天行動盟主席武之璋（左3）等一行人今到司法院前，抗議憲法法庭上週對於國會改革方案的裁定結果。（記者楊國文攝）

2024/07/22 12:47

〔記者楊國文／台北報導〕針對憲法法庭上週五裁定國會擴權法案的「國會調查權」等6項法條，因違反權力分立原則、侵害人民隱私等，有違憲疑義，均裁定暫停適用，新黨副秘書長游智彬等一行10多人，今上午10時到司法院前抗議憲法法庭裁定不當，游指出，到憲法法庭陳情，是進行道德勸說，希望大法官要當人民的正義使者，不要當執政黨養的狗或應聲蟲，且「藍白要硬起來」，否則就是助紂為虐，呼籲藍白要凍結司法院的預算反制，也將到立法院陳情。

游智彬並點名大法官許宗力、朱富美、尤伯祥、陳忠五等人不適任，藍白應廢除憲法訴訟法第43條的「暫時處分」條文。藍天行動聯盟主席武之璋認為大法官裁定違憲，藍白應硬起來，在野黨應該倒閣，但藍營敢再選嗎？若藍營什麼都不敢做，立院有存在必要嗎？

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游、武並帶領陳情民眾舉起事先準備的看版「藍白硬起來」、「廢除憲法訴訟法第43條」等看板，並高呼「大法官不要臉」等口號，引起經過司法院前的汽機車駕駛、路人關注；由於上周六才發生民眾不滿憲法法庭裁定而污損憲法法庭牌扁事件，轄區中正一分局如臨大敵，為防止意外發生，如臨大敵，一早即派遣數十位員警在司法院前戒備，維持秩序。

憲法法庭上週五裁定，立院職權行使法的「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢部份」、「人事同意權」、「國會調查權」、「舉行聽證會」，及刑法藐視國會罪等六大法案，均有違憲疑義，自即日起直到憲法法庭做出本案訴訟裁判前，均暫時停止適用。

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