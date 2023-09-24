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明揚爆炸傷亡慘重 賴清德赴醫院探視傷者

副總統賴清德24日上午在屏東縣長周春米、前縣長潘孟安等人陪同下到屏東榮總探視傷者。（記者羅欣貞攝）

副總統賴清德24日上午在屏東縣長周春米、前縣長潘孟安等人陪同下到屏東榮總探視傷者。（記者羅欣貞攝）

2023/09/24 12:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技公司22日傍晚發生工廠爆炸，釀98傷9死1失聯，副總統賴清德今天（24日）上午赴屏東榮民總醫院、部立屏東醫院、屏東基督教醫院，探視受傷的警義消及員工，關心復原情況。

副總統賴清德上午10點10分首先到屏東榮民總醫院探視1名50多歲的受傷女員工，以及屏東分隊小隊長王廣華。

屏東榮總院長吳東霖轉述表示，屏東總榮有18位住院傷患，其中3人在加護病房，另昨天有1位傷者狀況穩定已出院，2到4位今天或明天可以出院，加護病房中的3位中有1位嗆傷的病人，今天會轉到普通病房，另外一個最慢明天會轉出來，另外一位賴副總統有特別探視。

吳東霖表示，這位女員工頭部外傷後，有一些顱內出血，但意識是清楚的，所以副總統跟她講話她都聽得懂，只是插著氣管插管沒有辦法回答，臉上有臉部骨折會影響到未來的咬合，副總統是醫師，剛剛還請我們打開電腦斷層的片子給他看女員工受傷的狀況，並祝病患早日康復，同時指示我們要好好照顧病人。

吳東霖表示，另外一位就是小隊長王廣華，現在住院當中，最主要是臉部跟手部淺二度燙傷，大約5%，副總統看他的傷勢主要在手上，有特別關心到將來復原的問題，因為手上怕將來萬一結疤會影響功能性，有跟副總充報告現在就繼續觀察，副總統也有關心到底是怎樣發生的、現在復原的狀況怎麼樣，也是祝福他早日康復。

吳東霖指出，屏東榮總目前除一位消防員住院以外，其他都是員工，一開始送來屏榮其實有4位消防員，第一天來3位，2個是一個手部斷肢，情況比較嚴重轉到高雄長庚，另外1位2隻手燙傷，有壓迫性的傷害，轉到義大去，第3位是小隊長王廣華，第4位是事發隔天早上才自己走進來醫院，大概第1天忙著救人，所以沒有注意到小腿有個燙傷，所以他隔天自己走進來，幫他處理完傷口就回家，屏榮總共收39個患者，其中有4位是消防員，另外2位員工昨天送來時到院前死亡。

吳東霖說，很多病人送來都是撕裂傷，被一些碎片砸到身體，還有爆炸壓力造成骨折，昨天4位骨折開刀，復原情況都不錯。

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