明揚大火倖存消防小隊長痛哭 自責「只有我活下來」

屏東縣明揚高爾夫球工廠大火，屏東縣消防局屏二分隊這輛消防車到現場不久就被強烈的爆炸波及，車輛還留在現場。（圖由屏東縣政府提供）

2023/09/24 06:01

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〔記者林惠琴／台北報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技公司前天（22日）發生工廠爆炸，大火燒了28小時，釀上百人死傷，其中4名勇消罹難；衛福部次長王必勝透露行政院院長陳建仁昨天到醫院探視傷患，受傷的消防小隊長陳文川突然情緒崩潰，痛哭自責「整個小隊只有我活下來」。

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在爆炸事發時，率先帶隊抵達火場的屏東第二分隊小隊長陳文川因為受傷送往屏東基督教醫院急救，昨天從昏迷中甦醒，說明在進入現場後，眾人發現火勢煙霧瀰漫就立刻撤退，但途中突然發生爆炸，水線、滅火器等裝備都尚未使用，狀況來得十分兇猛。

因應爆炸事件而南下調度醫療量能的王必勝在臉書分享，陳建仁昨天前往醫院探望小隊長，陳文川見到陳建仁時嚎啕大哭，深表自責「整個小隊只有我活下來」。

王必勝當下心頭一酸，差點掉下眼淚，他認為那一種出生入死的感情，「那種慟，我們只能想像，無法體會」。

有網友留言提到「告訴他，他要努力活下去，因為他是他們小隊曾經存在的最佳證明！他背著大家的意念活著的！」王必勝也回應陳建仁有告訴小隊長。其他網友也紛紛表達不捨「看了想哭」、「讓人心痛」，同時認為「小隊長沒有錯，請勿自責，大家都盡力了」、「向英勇的消防弟兄們致敬」。

此外，王必勝在事發後第一時間提到，緊急醫療量能足夠，各醫院無論在初步處理、轉診及後續治療都判斷正確且有條不紊。緊急醫療網調度得宜，衛生局也指揮良好。顯見平時大量傷患處置的規劃及演練都相當落實。謝謝這些高水準的醫療相關人員。他也祈求傷者脫離險境、早日康復。

屏東科技產業園區明揚國際科技公司發生工廠爆炸，一場火燒了28小時。（資料照，記者李惠洲攝）

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