屏東明揚氣爆威力驚人 消防車被炸瞬間影像曝

遭炸到的消防車。（屏縣府提供）

2023/09/23 17:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科技產業園區內的明揚國際科技昨天（22日）發生氣爆嚴重工安事故，造成消防人員重大傷亡；屏縣消防局屏二分隊一輛消防車一到現場不久，就被爆炸波及受損，消防車行車記錄器錄下遭炸瞬間，令人怵目驚心。

屏縣消防局長許美雪昨天（22日）本來表示，現場一射水就爆炸，但今天（23日）改口稱，經與消防同仁進一步確認，弟兄進入火場是使用乾粉滅火，前進不到10公尺就遇到爆炸，狀況突然才造成第一批進入的弟兄重大傷亡。

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消防局長許美雪指出，22日下午5時31分接獲報案，5時42分抵達現場，廠商隨即提供「物質安全資料」給趕扺的消防人員，5時57分屏二分隊小隊長陳文川回報現場為化學物質洩漏，5時59分消防搶救人員持滅火器進入，但煙霧越來越大，消防弟兄進入火場不到10公尺，帶隊官即下令撤退，卻於撤退途中，尚未使用滅火器、佈水線就發生爆炸。

屏東縣政府今天（23日）下午，也公布消防車上的兩段行車記錄器，顯示車輛抵達時並無射水，沒多久就爆炸，還有消防車被炸到的瞬間畫面。另根據災後空拍影像，工廠現場宛如戰後廢墟，景象十分駭人。

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