法醫所加派人力確認遺體身分 化學物質恐影響DNA鑑定

屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火延燒超過17小時，造成4名消防員殉職。（資料照）

2023/09/23 17:09

〔記者吳政峰／台北報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技廠房22日發生爆炸，大火延燒逾17小時，造成7死、3失聯、98人送醫慘劇，各界都加入救援與調查團隊，因化學物質恐影響DNA鑑定，法務部也立刻責請法醫研究所速與屏東地檢署合作，透入更多人力加速進行

明揚22日爆炸引燃熊熊烈焰，消防人員進入火場灌救時，現場突然爆炸，造成重大傷亡，7名死者中有4人是殉職的消防員。

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法務部第一時間責請法醫所與屏東地檢署聯繫，法醫所將陸續配合屏檢檢察官指示，積極進行後續相關檢驗工作。另因火場中含有部分化學物質，是否影響後續DNA鑑定，仍須以實際採集狀況決定。

法醫所強調，本案為社會矚目案件，將投入更多人力加快進行，儘速完成鑑定報告，協助釐清疑義。

這起重大傷亡事件，發生在22日17時31分，屏縣消防局屏二分隊抵達現場時，廠商提供「物質安全資料表」給現場消防人員，確認需用乾粉滅火。小隊長陳文川等消防隊員確認為化學物質洩漏，便開始著裝進入搶救。

但17時59分消防人員持滅火器進入後，發現現場火勢煙霧瀰漫，帶隊指揮官便下令立刻撤退，但撤退途中瞬間發生爆炸，當時水線及滅火器等裝備都還未使用，爆炸狀況來的相當兇猛，瞬間十幾名消防隊員都被爆炸波及，賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔4名消防人員受困失聯，後證實均不幸殉職。

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