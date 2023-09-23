蔡總統探視明揚大火受傷小隊長 指示內政部加強消防裝備

總統蔡英文到屏東榮總探視受傷消防員，聽取院方的說明。（記者羅欣貞攝）

2023/09/23 15:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕總統蔡英文今天（23日）下午1點多前往屏東榮民總醫院探視昨天在明揚氣爆受傷的屏東消防小隊長王廣華，指示隨行的內政部長林右昌等人加強消防人員的裝備。

總統蔡英文今天到事發現場關心並到殯儀館慰問家屬後，轉往屏東榮總探視受傷的屏東分隊小隊長王廣華。

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屏東榮總院長吳東霖轉述表示，蔡總統探視的小隊長是昨天第一批到場的人員，根據小隊長的描述，他們才剛剛到場，都還沒有開始灑水，就發生爆炸，還好小隊長有載著保護頭盔，但是還來不及戴手套，所以主要傷勢在臉部、手部，有二度、5%的燒燙傷，目前意識非常清楚，在屏榮療養當中。

總統有特別指示內政部長、消防署長，要加強所有消防人員裝備 ，衛福部次長王必勝也特別交代，如果患者需要人工皮或新的細胞科技治療，衛福部都會無條件支持到底 ，目前病人狀況看起來是穩定的。

小隊長的夫人與女兒也都在場，根據家人描述，小隊長在屏東已經歷過兩個大事件，出生入死在屏東貢獻很多歲月，包括小隊長和家屬都表示希望屏東有一些消防設備能再補強，總統也認為應該要如此。

吳東霖表示，對於同事殉職，小隊長十分難過，其實不止他，屏榮的急診同仁也是，因為平常送患者來的都是屏東、屏二分隊的消防弟兄，昨天看到原來是送患者來的消防弟兄變成患者被送進來，急診同仁心理衝擊很大，第一位送來的是左手斷肢的消防員，一來就確定手應該是保不住的，因家屬盼轉送高雄長庚治療，因此轉至長庚。

吳東霖也說，謝謝政府在屏東興建了屏東榮總，也把同仁們訓練得不錯，此次發揮了功能，昨天收了35位，今天也來了3位，其中2位是明顯到院前死亡，另一位則是小燒燙傷；衛生局很幫忙，第一階段做了很好的檢傷分類，讓屏榮醫護能盡全力，把送來的患者照顧到最好。

總統蔡英文到屏東榮總探視受傷消防員，院長吳東霖說明院方收治情形。（記者羅欣貞攝）

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