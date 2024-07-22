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北投警攔查酒駕 拿「酒測棒」要駕駛人「吹一下」惹議

林姓男子認為警方執法方式不佳，一度與警方爭執。（取自社會事新聞影音）

林姓男子認為警方執法方式不佳，一度與警方爭執。（取自社會事新聞影音）

2024/07/22 12:33

〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子駕車行經台北市北投區一處道路時，恰好遇到警方執行酒測臨檢勤務，員警拿著俗稱「酒測棒」的酒精檢知器，要林向酒測棒吹氣；林不滿，認為員警執勤方式不對而拒絕，一度與員警爭執，事後並將行車紀錄器畫面上傳網路。對此，北投分局今天表示，員警執法過程未臻完善，會再加強員警教育訓練。

北投分局指出，此案發生時間是本月15日深夜11時44分，當時北投警方在大業路實施酒測勤務。針對林男所言部分，警方將納入參考，未來將加強員警教育訓練、修正執行技巧、提升執法品質。

根據林男上傳的影片，當時林駕車到路檢點時，員警開頭就說「酒測路檢，麻煩吹氣一下」，林則回應「我沒有喝酒，為什麼要吹？」員警再說「我們現在執行酒測勤務」，林再說「那拿酒測器來啊」，員警最後示意林將車輛停靠路邊。

林停車後反問員警「我沒喝酒為什麼要吹氣？」「是要強制我吹氣嗎？」隨後另一名員警表示，只是拿酒精檢知器輕微先抽個氣。林又回說，「可以拿檢知器測有沒有酒精，不是要我吹吧？」林最後還嗆「如果吹出來沒有酒精反應，要告強制罪」。由於林沒有酒容，員警最後抄查其身分後就讓其離去。

警界指出，雖然警政署目前規定執行取締酒駕勤務，能使用俗稱「酒測棒」的酒精檢知器，卻有但書「不得要求駕駛人以吐氣方式判別有無飲酒」。不過，實際上許多員警執勤時，可能仗著民眾不懂，也可能便宜行事，大多數同仁都還是會要駕駛人向酒測棒「吹一下」。

過去警政署曾表示，酒精檢知器只是「輔助器材」，員警不可在酒測點一攔下駕駛，就要求對酒精檢知器吐氣。必須發現駕駛人有喝酒徵兆，才可要求對酒精檢知器吐氣，一旦出現喝酒警示，再拿酒測器進行酒測。

一名巡佐指出，為了讓酒測棒發揮效用，又不違反警政署規定，實際上比較可行的方式，是拿酒測棒抽氣孔對著駕駛人詢問「住哪裡？」「有沒有喝酒？」待駕駛人回答時，抽取說話吐出的氣體，以此「技術性」方式來執勤，較無爭議。

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