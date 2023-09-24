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屏東大火殉職施寶翔曾任富里分隊 花蓮消防弟兄哀悼

在屏東0922大火罹難消防員施寶翔曾在花蓮縣消防局富里分隊任職，花蓮縣消防局昨天在臉書（Facebook）發文哀悼。（花蓮縣消防局提供）

在屏東0922大火罹難消防員施寶翔曾在花蓮縣消防局富里分隊任職，花蓮縣消防局昨天在臉書（Facebook）發文哀悼。（花蓮縣消防局提供）

2023/09/24 12:41

〔記者王錦義／花蓮報導〕屏東科技園區明揚國際科技公司工廠大火爆炸意外，罹難消防員施寶翔曾在花蓮縣消防局富里分隊任職，花蓮縣消防局昨天在臉書（Facebook）發文《致：我們永遠懷念與不捨的寶翔弟兄》，悲痛哀悼英勇殉職的消防弟兄。

花蓮縣消防局指出，37歲施寶翔在2006年時，自專23期畢業分發到花蓮縣消防局富里分隊服務；由於他對山域搜救領域相當內行，總是身先士卒，前往山區執行任務，也不吝指導新進，將技能毫不保留地貢獻在消防工作上，是非常出色的山域搜救教官，在花蓮服務九年至2015年6月，調回故鄉屏東。

消防局指出，施寶翔在富里分隊任職期間，他對消防工作保持熱情，每天競競業業，認真完成任務，總是不斷學習與精進，老學長都看在眼裡，大家都在討論，真的很開心有一個認真的年輕人加入團隊，大家也都被施寶翔的敬業精神感染，只要有他在，分隊氣氛總是活潑有朝氣。

22日不幸的噩耗傳來，消防局指出，大家都感到相當震驚。那個年輕有抱負、盡責消防弟兄，怎麼就這樣離開了大家，這真的是消防界一大損失，當時正是吃飯時間，消防弟兄們卻毫無食慾，夜裡更是難過得睡不著覺。

消防局在文中表示，為了救人於水火，不顧個人安危，堅守崗位，最終不幸犧牲。施寶翔永遠是消防弟兄心中的英雄，「無私奉獻和勇氣將永遠激勵我們，我們會記住您的勇敢和犧牲，您是我們的驕傲，在我們的心靈深處，您的精神將永遠陪伴著我們。」

屏東明揚國際科技股份有限公司工廠22日傍晚發生大火，4名消防人員因爆炸受困火場，6名員工來不及逃出；根據屏東縣政府統計，截至24日上午8時，共計9死、1失聯、98人輕重傷：而殉職4名消防人員分別為賴俊儒33歲、陳柏翰32歲、鍾吉垣38歲、施寶翔37歲。

在屏東0922大火罹難消防員施寶翔曾在花蓮縣消防局富里分隊任職，花蓮縣消防局昨天在臉書（Facebook）發文哀悼。（花蓮縣消防局提供）

在屏東0922大火罹難消防員施寶翔曾在花蓮縣消防局富里分隊任職，花蓮縣消防局昨天在臉書（Facebook）發文哀悼。（花蓮縣消防局提供）

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