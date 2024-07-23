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韓國瑜財產申報︰賣菜郎CEO韓國瑜、韓標章「無法估價」

立法院長韓國瑜。（資料照）

立法院長韓國瑜。（資料照）

2024/07/23 11:15

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院今（23）日公布最新一期廉政專刊，公布立法院正副院長韓國瑜、江啟臣與部分立委財產申報。韓國瑜與妻子李佳芬存款申報883萬6866元、有價證券676萬5105元，另背房貸2036萬4943元及無法估價的賣菜郎CEO韓國瑜、韓國瑜標章。江啟臣夫婦則有1949萬3372元存款，以及243萬5011元房貸。

申報資料指出，韓國瑜與妻子李佳芬兩人存款有883萬6866元，相較半年前不分區立委登記時的申報短少約232萬；有價證券部分有676萬5105元，包含強普、晶隼股票230萬7690元、基金受益憑證445萬7415元；另有11筆儲蓄險，以及無法估價的賣菜郎CEO韓國瑜、韓國瑜標章。

債務部分，夫妻倆房貸2036萬4943元，不動產部分，李佳芬名下有3筆雲林縣斗六市土地、1筆價值1680萬於雲林斗六市建物、2筆土地信託；另有2部MITSUBISHI、LEXUS汽車。

立法院副院長江啟臣與妻子劉姿伶共同存款有1949萬3372元、2筆價值49萬5699元的基金；債務方面有243萬5011元房貸；妻子劉姿伶有7筆建設及開發公司投資事業，金額高達2959萬元；土地部分，江啟臣名下有3筆土地、5筆建物皆在台中豐原區；另與妻子信託6筆土地、1筆建物，分別在台中、雙北地區。

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