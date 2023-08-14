詐團製造虛擬貨幣「假幣流」領贓款削上億 警兩波掃蕩滅團

警方查扣現金、筆電、手機、點鈔機等證物。（記者許國楨攝）

2023/08/14 16:11

〔記者許國楨／台中報導〕以吳姓男子為首的詐騙集團為了順利提領贓款，開設虛擬貨幣買賣帳戶做掩護，每轉帳1筆詐騙款項就同步製造相同金額的「假幣流」，營造虛擬貨幣買賣假象規避查緝，刑事局中打近日分兩波攻堅逮回吳等20人，初步清查該集團以「假投資」手法已詐騙89人，佐以「假幣流」的詐財金額高達上億元。

刑事局中打三隊今年2月偵破彰化縣王姓角頭（27歲）涉嫌私行拘禁人頭戶被害人，查扣不法所得500多萬元，經向上溯源擴大追查，另案發現以吳姓主嫌（38歲）為首的收簿及轉帳水房詐欺集團，經報請彰化地方檢察署朱健福檢察官指揮偵辦，經長時間蒐證，確認涉案成員身分及3處水房位置，立即會同台中、彰化及新北警方組成專案小組。

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三隊隊長楊承璋說，專案小組於6月27日、8月9日先後在台中北屯、西屯、彰化縣執行二波攻堅緝捕行動，共逮捕吳嫌等20名共犯，查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）、波場幣、現金30萬元、筆電、手機、點鈔機等證物，還在搜索過程中發現持續有被害人匯款成功攔阻，合計本案查扣不法所得近200餘萬元。

其中北屯區1處由陳姓通緝犯負責經營的水房，除從事洗錢轉帳犯行外，還同步開設虛擬貨幣買賣帳戶，以幣商買賣虛擬貨幣之名義作為掩護，每轉帳一筆得手詐欺款項，即同步製造相同金額之假幣流，讓末端第一線車手集團成員提領詐欺贓款，如被檢警查緝，即出示虛擬貨幣買賣之假幣流交易證明，藉以躲避法律制裁。

經初步清查，該集團以「假投資」手法已詐騙89人，金額高達上億元，其中有兩名老翁分別被騙走1800萬元、2000萬元，損失慘重，當天檢警查緝時，該名已被騙2000萬家住北部的老翁，正要匯款600萬元到歹徒指定帳戶內，還說「匯款600萬，才能把我賺的6000萬領出來」，幸好及時被攔阻下來，才沒造成後續損失。

而全案訊後警方依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，檢方複訊後認為吳嫌等3人犯罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於YouTube上的網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE ID進投資群組，進而匯款到他人金融帳號，絕對是詐騙，如有相關疑問，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線進行查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

該詐團的犯罪模式示意圖。（警方提供）

警方出動特勤攻堅。（警方提供）

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

警方搜索機房。（警方提供）

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