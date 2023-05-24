「台版柬埔寨詐團」犯罪所得 逾7萬泰達幣222萬元拍定

詐團首腦杜承哲持有7萬多顆泰達幣昨拍賣，偵辦主任檢察官曾揚嶺（中）到場參與；右為士林分署黃國書行政執行官，左為士林分署劉宇華書記官。（士林分署提供）

2023/05/24 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦釀三死的「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，今年四月指揮警方逮回綽號「藍道」的詐團首腦杜承哲，同時視杜嫌持有的七萬三四三二枚「泰達幣」為犯罪所得，經查扣並囑託行政執行署士林分署進行拍賣，昨成功以二百二十二萬餘元拍定，高於底價十九萬餘元。

國內最大宗虛幣拍賣會

士林分署指出，昨是國內至今為止「最大宗」的虛擬貨幣拍賣會，共吸引六組買家競標，經輪番加碼共十次激烈喊價，最終以溢價十九萬餘元的二百二十二萬一千元拍定，得標者為鄭姓男子。

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士檢偵辦本起震驚社會、不法所得高達三億九千多萬元的台版柬埔寨案，查出被拘禁「豬仔」多達六十一人、其中有二人被凌虐致死，一人欲逃跑時墜樓身亡，全案去年十二月底首波偵結，承辦主任檢察官曾揚嶺起訴重要幹部傅榆藺、陳樺韋共廿九人。

曾揚嶺當時也請法院審酌傅、陳兩人的犯行泯滅人性，量處無期徒刑，傅等廿三名被告至今仍被法院收押禁見。

後來同案承辦檢察官江玟萱掌握杜承哲會前往少年觀護服勞役，今年四月十一日指揮警方到場逮人，另有警力分別前往雙北、台中等地逮捕包括杜妻在內的六名黨羽；江訊後諭令杜妻等三人交保，對杜嫌等四人聲押禁見獲准。

偵辦過程中，檢察官查扣杜承哲持有的犯罪所得七萬三四三二枚「泰達幣」，為了日後追償或沒收，士檢囑託士林分署進行拍賣。

詐團首腦杜承哲的犯罪所得逾7萬枚泰達幣，執行署士林分署昨舉行拍賣會，吸引6組買家到場競標。（士林分署提供）

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