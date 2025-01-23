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    入冬首波寒流隨春節報到！ 北台灣下探6度時間曝光

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/01/23 18:34

    〔記者林志怡／台北報導〕本週末就是春節連假，但因東北季風增強，加上週末水氣增多，北台灣氣溫略有下降，且迎風面可能有局部較大雨勢，下週日晚起，受到入冬來首波寒流影響，氣溫將一路下降，最低溫預計發生在小年夜晚間至除夕清晨，中部以北、宜花地區低溫8至12度，北台灣並下探6度低溫，南台灣也只有12至14度。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，週末將是東北季風為主的天氣，明天桃園以北、東北部地區有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，平地為多雲到晴，週末則因水氣增加，北部東半部地區有短暫雨，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、雙北山區有局部較大雨勢發生機會。

    張竣堯表示，下週日前、受到東北季風影響期間，各地夜晚、清晨低溫約14至18度，白天氣溫則普遍在20度以上，中南部則可達到24至26度左右，但北台灣週末期間白天氣溫會稍微下降一點，且維持陰雨天氣，白天氣溫約18度左右。

    此外，張竣堯指出，小年夜當日上半天北部、東半部地區及山區仍有局部短暫雨，且各地雲量偏多，但下半天起逐漸轉乾，除夕到大年初二都是多雲到晴、乾冷的環境，只有花東有零星短暫雨，但轉乾後要注意輻射冷卻作用影響。

    針對氣溫方面，張竣堯說明，下週日晚間起，各地氣溫將一路下降，這波寒流最冷時間點預計落在小年夜晚間至除夕清晨，且中部以北、宜花地區普遍低溫8至12度左右，南台灣12-14度，且受到輻射冷卻影響，局部地區氣溫可能再低2至3度，北台灣可能出現6度低溫。

    張竣堯說，這波寒流預計持續影響台灣至初一清晨，初二後仍需注意輻射冷卻影響，各地清晨低溫仍只有12至14度，且不排除氣溫更低，大年初五預計有另一波大陸冷氣團影響台灣，但因為預報時間距今仍較長，未來需要持續觀察。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣小叮嚀。（圖為中央氣象署提供）

    天氣小叮嚀。（圖為中央氣象署提供）

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