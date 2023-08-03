詐團虛擬幣洗錢利用8外送員當車手 詐逾5.4億警逮13嫌

詐騙集團虛擬幣洗錢利用8名外送員當車手，詐逾5.4億元，高市刑大兵分多路，南北台灣逮捕13嫌，查扣進口名車、房產等不法所得。（記者黃良傑翻攝）

2023/08/03 14:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團在台北設洗錢地下匯兌基地，由孫姓男子為首腦，找來自己的妻、妹、友人，充當幣商和人頭帳戶，並一口氣吸收8名外送員，兼差當車手提領投資所詐贓款，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，高市刑大一舉逮捕孫嫌和4名幣商、人頭戶，以及8名兼差車手的外送員，查扣市價新台幣400萬的泰達幣、網銀帳戶500萬及32萬6700元現金、7個名牌精品包、300萬進口車，清查發現被害人多達422名被害人，詐騙金額高達5億4千萬餘元。

據了解，台北一名60多歲退休陳姓婦人，日前被假投資詐騙1100萬元，高市刑大獲報成立專案小組，發現詐金轉匯流入孫妹（34歲）、孫妻詹女（34歲）帳戶，鎖定孫姓主嫌（35歲）涉案，查出孫嫌涉嫌教唆陳男（26歲）、妻子、妹妹、李女等人，充當人頭帳戶和幣商，先於虛擬貨幣交易平臺開設帳號。

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再將被害人匯入人頭戶的贓款，再轉匯或領出存入妻子、妹妹等人的帳戶，再向假幣商購買泰達幣洗錢，透過虛擬貨幣買賣交易，刻意製造善意第三人角色，進而掩飾、隱匿詐騙、詐賭的贓款來源及去向，製造斷點逃避檢警查緝。

檢警調查發現該集團自去年3月至12月間，多達422名被害人遭假投資手法詐騙，財損金額高達5億4千萬餘元，其中8千7百萬餘元，由該集團利用孫嫌為首的洗錢集團匯兌，層轉虛擬貨幣交易進行洗錢。

警方赫然發現孫嫌還找來王姓外送員擔任「車手頭」（34歲），找來另7名外送員兼差充當「車手」，外送兼到ATM提領贓款，可獲贓款的1％抽傭，每單最高酬勞為5千元，8名外送員竟變身兼職「車手」，一一被刑大幹員人贓俱獲，檢警日前兵分多路前往台北、新北、桃園、高雄等地，逮捕主嫌孫嫌夫妻等5名幣商共犯。

據了解，孫嫌夫妻出入進口名車，還買了7個名牌包犒賞自己，也在台北買房開一間虛擬貨幣實體店面，市價2千5百萬元，一併被認定犯罪所得，遭檢警聲請查扣沒入，刑大訊後依涉犯刑法加重詐欺取財罪嫌、洗錢防制法及組織犯罪防制條例罪嫌送辦。

詐騙集團虛擬幣洗錢利用8名外送員當車手，詐逾5.4億元，高市刑大兵分多路，南北台灣逮捕13嫌，查扣進口名車、房產等不法所得。（記者黃良傑翻攝）

詐騙集團虛擬幣洗錢利用8名外送員當車手，詐逾5.4億元，高市刑大兵分多路，南北台灣逮捕13嫌，查扣進口名車、房產等不法所得。（記者黃良傑翻攝）

詐騙集團虛擬幣洗錢利用8名外送員當車手，詐逾5.4億元，高市刑大兵分多路，南北台灣逮捕13嫌，查扣進口名車、房產等不法所得。（記者黃良傑翻攝）

詐騙集團虛擬幣洗錢利用8名外送員當車手，詐逾5.4億元，高市刑大兵分多路，南北台灣逮捕13嫌，查扣進口名車、房產等不法所得。（記者黃良傑翻攝）

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