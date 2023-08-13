新北婦領錢被「像89的便衣」盤查嚇哭 轄區警方說話了

婦人半夜前往郵局領錢，而一旁公車站坐著新莊分局偵查隊員執行ATM守望勤務。（記者陸運鋒翻攝）

2023/08/13 12:29

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名婦人昨天凌晨在郵局提款時，見到有2名年輕男子外頭盯著，深怕有危險便戴著耳機與朋友大聲講電話，婦人提領結束時，2名男子上前並出示警察證件盤查，但婦人覺得2人像89又像詐團，報案請轄區警方到場，但婦人也因此嚇哭，於是將這段過程PO上社群網站。

該名婦人在臉書社團「爆料公社」指出，12日凌晨0時許，前往新莊中正路265號郵局領錢，發現公車等待區坐著2名穿著有點邋遢的年輕人，其中1名平頭還注視著她，她深怕被搶，於是戴著耳機跟朋友講電話，故意放大聲量想要嚇退2人。

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婦人接著說，提領完時一出門口，結果2人就上前拿著「看不太清楚的證件」，表明是警察要對其盤查，但婦人認為不清楚2人證件是真是假，還對平頭警察說，「你的樣子這麼像8+9，你說你是警察我很難相信」，引起另名警員不滿，要婦人講話小心點。

最後2名便衣請婦人打110請轄區警方前來確認，而身著制服的轄區警員到場後，婦人才將證件交給他們，但婦人也因此嚇哭，認為哭著反映時，警察還訕笑，覺得一點同理心也沒有。

此文一出引起網友看法兩極，有網友說「這樣的警察，難怪被人們討厭」、「現在的警察跟流氓差不多.，就多穿個制服，但這兩位還沒穿制服」、「有些警察素質真的越來越差，長得像89就算了，造成民眾恐懼還在笑」。

但也有網友力挺警察說「感謝辛苦的警察，半夜還為保護民眾血汗錢蹲點，如果妳這次遇到真搶劫的，而因為警察便衣勤務及時防止，妳就不是這種嘴臉」、「不要怪警察，警察也很累，每天像瘋狗在路上抓詐騙車手，結果抓到後送到地檢署馬上就交保，阿不然以後警察都穿西裝梳油頭你說好不好」、「現在哪來這麼多假警察，執勤是沒有比較了不起，但你一般民眾也沒有比較了不起」。

新莊警分局今發布新聞稿指出，梁姓及王姓偵查隊員，於12日0時許執行ATM守望勤務，發現有民眾操作時持續使用手機通話，因考量該時段為深夜，便出示證件上前盤查詢問。

警方表示，因該區域為車手提領熱點，11日晚間9時至12日1時規劃便衣守望勤務，以維護民眾生命財產安全，警方盤查時有依警察職權行使法規定出示證件表明身分，另於民眾質疑時，也告知可撥打110求證，證實非假警察，過程並無不法。

婦人報案請轄區警方前來確認2便衣身分。（記者陸運鋒翻攝）

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