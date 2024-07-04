輾斃浪貓被告知還加速駛離 宜蘭首例路殺動物開罰

林女駕駛白色自小客車，右側前後車輪輾壓到浪貓後未停下查看。（圖由游小姐提供）

2024/07/04 09:26

首次上稿 08:49

更新時間 09:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣林姓駕駛3月22日駕車行經宜蘭市津梅路，當場輾斃流浪貓，被路人攔下告知後，竟留假電話執意離開，隨即加速逃離，眾人氣不過蒐集事證檢舉到宜蘭縣動植物防疫所，要替枉死浪貓申冤；歷經3個月程序，動防所依違反法動保法處1.5萬元罰緩，另須參與3小時動保講習課程，成為宜蘭縣路殺動物開罰首例！

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檢舉人游小姐熱心提供監視器畫面，事發當晚躺在巷子旁的大橘白浪貓，被林女駕駛自小客車輾過，身體跟著右側前後車輪翻轉多圈後不斷抽搐，模樣痛苦，不到幾秒鐘斷氣，過程林女未停車查看，回程準備開出巷子時，被路人攔下告知。

游小姐說，原以為林女不知情，未料僅開車窗並強硬說道「現在是要我賠錢嗎？你們為什麼要放你家的貓在外面跑」？被要求負責後，還留假電話卻遭識破，隨即踩油門加速駛離，更差點撞到為保護貓屍的旁人。

「不能姑息冷血的態度！」她說，在路上生存的浪貓或浪犬，本來就有發生受傷風險，駕駛若沒看到或來不及減速時有所聞，一般當被告知撞到動物，通常一句「不好意思，我沒看到，不知道怎麼處理」，絕對無人會過度責怪，但林女冷血態度實在讓人吃驚，社區民眾才會協助做證舉發。

游小姐說，舉證過程一波三折，跑了15趟公部門跟2次醫院，終於換來遲來的正義，這不是為了爭一口氣，而是要幫浪貓討公道，並感謝縣議員林岳賢的協助，同時為保留物證，更心疼浪貓在動防所冰存約3個月，直到前日才接出火化，希望藉由懲戒讓肇事者改變開車習慣及應尊重任何生命，減少不幸再度發生。

林岳賢說，大家都希望每條生命能被尊重，肯定縣府農業處及動防所努力，善盡調查責任，最終給予路殺動物行為行政處分，除是宜蘭首例，也是縣內動保歷程的大躍進，值得嘉許。

宜蘭縣動植物防疫所長陳祖健說，有關路殺動物處分，考量層面較廣，外縣市雖有處分案例，但宜蘭確實是首例，審酌過程嚴謹，除考量行為人涉犯動保法過失傷害致動物死亡外，也參酌行為後的態度，處分前有通知行為人到場說明，經通盤審議所有證據後，依違法動保法第6條，處1.5萬元罰緩，並令受處分人接受動保講習3小時課程。

動防所補充，路殺動物開罰原則，主要端看事發當下行為人是否涉及過失或故意，及行為後處理方式，民眾若不小心輾傷動物，第一時間務必停車查看，並通知包括動防所或警方等相關單位，浪犬、貓及野生動物通報動防所，有飼主動物則應通知飼主，協助將其送醫等處置。

游小姐接出冰凍在動防所長達3個月當物證的浪貓，前日不捨進行遺體火化。（圖由游小姐提供）

宜蘭縣政府開出縣內首例路殺動物的行政處分。（記者王峻祺翻攝）

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