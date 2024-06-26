彰化160萬元守護石虎！ 設12監視器盼減路殺、非法捕獵

石虎是台灣僅存的原生貓科動物，1940年代曾遍佈全台1500公尺以下的丘陵地，但因捕獵和棲地喪失逐漸消失，目前主要棲息在苗栗、台中、南投及彰化等地。（羅志成提供）

2024/06/26 17:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府為了守護瀕臨絕種的台灣特有種「石虎」，獲農業部挹注和自籌經費，花費160萬元，在石虎常出沒的山區和河床地安裝了12支監視器，希望能即時偵測石虎動態，減少非法捕獵及棲息地破壞。

石虎是台灣唯一僅存的原生貓科動物，曾在1940年代遍佈全台1500公尺以下的丘陵地，因捕獵和棲地喪失，現主要分佈在苗栗、台中、南投及彰化等地，尤其以彰化的臨山鄉鎮和貓羅溪畔為主。自2014年起，生態專家羅志成開始在貓羅溪追蹤石虎族群。

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去年，彰化縣發生了4起石虎路殺事件，今年已有3起。為了保護石虎，縣府透過科技設備提醒駕駛人在石虎出沒區域減速，並追蹤記錄石虎的活動情況，藉此了解石虎的行為、數量和分佈範圍。此外，監視影像也提高了民眾對石虎保護的關注和支持。

縣府農業處表示，若民眾的雞隻被石虎攻擊，可向農業處通報，並可獲3000元損失補助。同時，若新設置的監視器能拍攝到石虎影像或照片，可再獲1萬元獎勵。縣府還與當地社區合作，社區若願意成立守護石虎巡守隊，每年可獲6萬元補助，若監測器拍攝到影像或照片，則可再獲5萬元獎金。

另外，縣府在曾發生石虎路殺的道路沿線，如彰南路、台74線東外環等臨山道路設置了石虎出入警示牌，提醒駕駛人注意石虎安全。

彰化縣議員楊子賢去年提案立法《彰化縣石虎保育自治條例》，並獲得16位縣議員連署支持，草案內容包括通報和監測的獎勵制度、棲地復育補助費用及社區巡守隊的巡護獎金等措施，進一步強化了石虎的保育工作。

自2014年起，生態專家羅志成開始在貓羅溪追蹤石虎族群。 （羅志成提供）

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