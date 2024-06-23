去年至今第3起！ 台中筏子溪旁又傳保育類石虎遭「路殺」

台中筏子溪旁的筏子東街2段，18日晚間發現1隻遭路殺的保育類石虎，因已經是去年9月至今第3起，市府農業局呼籲民眾行經石虎熱區道路減速慢行。（圖由「台灣石虎保育協會」提供）

2024/06/23 15:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中筏子溪旁的筏子東街2段，18日晚間1名大學生經過時，發現1隻疑似是保育類的石虎遭路殺，通報1999撿拾回清潔隊後，經台灣石虎保育協會人員確認是石虎，轉送農業部生物多樣性研究所處理，因這已經是去年至今筏子溪旁發生的第3起石虎遭路殺意外，除確認筏子溪是石虎棲地外，市府農業局也呼籲民眾夜間車輛經過石虎熱區附近道路，請減速慢行，共同保護石虎，並維護道路安全。

石虎又名豹貓、山貓，是台灣現存唯一原生貓科動物，屬肉食性夜行動物，多在晚上或清晨出沒，學者推估全台僅存數量恐不到500隻，列為第一級瀕臨絕種保育類野生動物。

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去年9月，在高鐵台中站的高鐵路2段，民眾發現1隻疑似被撞死的石虎，經通報「台灣石虎保育協會」，確認是重約5公斤的成年公石虎，研判是在附近筏子溪出沒的石虎族群；接著沒多久筏子溪旁的國道1號南屯交流道附近，又發現1隻石虎遭路殺。

沒想到本月18日晚上，1名大學生騎車行經筏子溪旁的筏子東街2段，發現1隻疑似是保育類的石虎遭路殺，通報1999撿拾回清潔隊後，經台灣石虎保育協會人員確認是石虎，轉送農業部生物多樣性研究所處理，懷疑是出來探索環境或覓食不慎遭撞死。

「台灣石虎保育協會」理事長劉威廷表示，這隻石虎體型較小，研判是還未成年的亞成體，這也是去年至今筏子溪流域附近的第3起，顯示筏子溪確實有穩定的石虎族群棲息，希望除不要破壞既有棲地外，也能設置相關告示提醒用路人注意。

市府農業局林務自然保育科長林弘敏表示，本月18日市府1999接獲通報後，當晚11點20分左右到場將屍體撿回南屯清潔隊，經通知台灣石虎保育協會到場確認是石虎。提醒筏子溪為本市石虎熱區，石虎為夜行性動物，為了石虎保育，籲請夜間車輛經過石虎熱區附近道路減速慢行，共同保護石虎，並維護道路安全。

水利署第三河川分署管理課長曾財益表示，筏子溪已確定是石虎棲地，近年在進行水利工程，還有受理如市政路延伸陸橋、中油管線等工程前都會要求特別留意，希望在人類活動和野生動物棲息間取得平衡，目前也和台灣石虎保育協會等保育團體成立一連繫平台，隨時針對筏子溪石虎保育進行聯繫。

去年9月，高鐵台中站區的高鐵路2段，民眾發現1隻疑似被撞死的公石虎。（圖由民眾提供）

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