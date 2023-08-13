西裝筆挺偽裝「理財專員」 詐團父親節約面交被活逮

台北市大安警分局員警父親節當天前往面交現場埋伏，逮捕穿著西裝偽裝成「理財專員」的塗姓車手，依詐欺罪法辦。（記者鄭景議翻攝）

2023/08/13 11:57

〔記者鄭景議／台北報導〕72歲謝姓女子，日前遭詐騙集團的投資廣告引誘加入LINE群組後，被話術吸引先後匯款70萬5千元給詐騙集團，詐團食髓知味又向謝女索要30萬元，謝女發現上當後報警，轄區台北市大安警分局員警父親節當天前往面交現場埋伏，逮捕穿著西裝偽裝成「理財專員」的塗姓車手，依詐欺罪法辦。

警方調查，謝女在網路上看到一投資廣告，點擊連結後便加入一LINE群組，群組內詐團成員以投資股票名義引誘謝女投資，謝女信以為真，分別於今年6月28日當面交付現金40萬元、7月11日再度當面交付現金24萬元，其餘皆以匯款方式，共匯款2次，合計匯款6萬5千元，共計損失70萬5千元。

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詐騙集團食髓知味，又向謝女表示抽中新股，想誘騙謝女再拿出30萬元投資，但這時謝女已發現自己被騙，向派出所報案，警方就要謝女與對方相約在父親節當天面交，員警則到面交現場埋伏。

當天詐團塗姓車手西裝筆挺出現在面交現場，警方一擁而上將他逮捕，同時查扣假投資工作證、收據、牛皮紙袋及與詐騙集團聯繫用之手機等物，警方發現塗姓車手穿著西裝不但為了偽裝專業理財專員，還可以遮住滿手刺青免得不受被害人信賴。

警方詢後依詐欺罪將塗嫌移送法辦，並持續向上溯源，追查同案共犯，也呼籲民眾，詐騙集團為避免被害人遭銀行行員關懷提問，致使詐騙破功，時常推出「到府面交」服務方案，以穿著體面之西裝業務員的形象，讓民眾卸下心防，投資應循由合法正當的證券公司操作，以免血汗錢遭騙取榨乾。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方發現塗姓車手穿著西裝不但為了偽裝專業理財專員，還可以遮住滿手刺青免得不受被害人信賴。（記者鄭景議翻攝）

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