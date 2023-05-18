慶安生技爆捲款潛逃！屏東十多家藥局受騙 公會雙管齊下討公道

受害廠商16日在高雄的記者會上出示大批交易合約書。（資料照）

2023/05/18 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕南台灣老牌藥商「慶安生技」驚傳捲款潛逃，不少長期叫貨的藥局受騙，屏東縣藥師公會理事長陳春貴指出，目前縣內傳出有10多家業者回報受害，金額及間數還在統計當中，預計將提告詐欺。

慶安生技公司設址於高雄，是南部知名藥品中盤代理商，業務遍及南高屏甚至澎湖，代理許多知名藥品，例如張國周、撒隆巴斯、綠油精、白花油及龍角散、肌樂噴劑等上百品項，都是日常藥品，不少社區藥局長期與慶安生技有業務來往。

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陳春貴說，日前接獲消息後統計，公會有10多名會員回報遭詐欺，受害金額各店家不等，從數萬元到數十萬元都有，願意出面回報受害的總金額約近300萬元，但慶安生技業務範圍大，預計可能還有受害者，持續請會員回報中。

陳春貴說，據會員回報，慶安疑以通貨膨脹為由，指稱未來各項藥品都可能再漲價，慫恿藥局先開短期支票一次多買，由慶安幫忙存貨，待藥局有需求時再出貨，如此不僅量大可壓低進價，也不佔藥局空間，看似兩全其美的說法，令不少長期配合的藥局不疑有他，陷入陷阱受害。

據悉，慶安負責人也具藥師資格，但約2個月前已退出曾參與的藥師公會組織，也傳出疫情期間就因為代理部分新興品牌，慶安經營已捉襟見肘，如今捲款潛逃，同業評估顯然有預謀。受害藥局普遍規模都不大，單一藥局遭捲款數十萬甚至上百萬，已形成經營壓力。

慶安所在地已人去樓空，連原旗下業務也傳出被欠薪，受騙藥局則求助無門。陳春貴說，目前仍在統計受害件數，週五將召開委員會討論、定調處理方向，高雄市已有相關藥師團體會提告，屏東的藥師公會目前預計報案與提告雙管齊下，希望能為會員討回公道。

屏東縣衛生局則說，確實有接獲縣內藥局反映，現正釐清數量及事證，目前統計，屏東縣受害藥局目前共計12家，損失金額約260萬元，衛生局將持續關心後續發展情形，給予必要的協助，若依藥事法，所在地的衛生主管機關也可開罰3萬元到200萬元罰鍰，必要時還可移送強制執行。

坊間則有人擔心，慶安經銷的藥物是常用藥物，若是偏鄉藥局失去進貨管道，會不會出現缺藥的真空？對此，與慶安交易都採現金不開票預購的1間藥局就指出，這些藥都有很多人經銷，不會因為這樣子就沒有產品，並不會因此出現問題，基於同業立場，仍希望檢警能儘速調查。

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