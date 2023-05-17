為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「慶安生技」負責人失聯 高市187家藥局等不到知名藥物報案詐欺

    187家藥局等不到白花油、救肺散等知名藥，今向高市警局報案控詐欺。（資料照）

    187家藥局等不到白花油、救肺散等知名藥，今向高市警局報案控詐欺。（資料照）

    2023/05/17 16:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕代理知名成藥白花油、撒隆巴斯、克風邪、龍角散等高雄老牌藥品代理商「慶安生技」，被控預收藥款卻未交貨，邱姓負責人已失聯拒還款，高市警方追查至少187家藥局受害，損失金額逾4千萬元，被害藥局昨正式向警方報案，藥商強調不止是民事糾紛，邱男明知不會出貨，竟還誆稱近期將缺貨、漲價，誘使藥商另簽「增加進貨」新約，涉嫌詐欺，警方正式受理報案。

    「慶安生技」公司位於高市苓雅區，倉庫租於前鎮區，代理金十字胃腸藥、張國周、撒隆巴斯、鬪雞牌乳膏、龍角散、安瞳洗眼液、創護寧、綠油精、肌樂噴劑、克風邪、克風邪加強、痛都好、成大止暈吐、麗芬薄荷油、五鶴標薄荷棒、傷風感冒液、葡萄王夜夜寧、舒立效等知名、常見的成藥，均為非處方用藥，邱姓負責人（67歲）已代理逾30年。

    警方今統計高市受害藥局多達187家，據了解，邱姓負責人的戶籍地不在高雄，已經失聯神隱多日，「慶安生技」公司要求藥局先開短期現金支票，才會出貨藥品，雖然藥品未依約完全出貨，原屬違約求償的民事糾紛，但若業者明知已無法出貨供應，仍以話術或詐術，使藥局陷於錯誤之中，仍可能構成刑事詐欺罪嫌。

    高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、高雄市新高雄藥劑生公會協助受害藥局盤點、報警，已有兩家藥局許姓、張姓女藥師到警局製作筆錄，正式提告詐騙，多以漲價、缺貨等說帖，要求被害人「增加進貨量」、「預先支付貨款」等方式簽新約吸金，警方明天將報請檢方指揮偵辦，另被害人也委任律師向法院聲請假處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄老牌藥品代理商捲款潛逃 衛生局：協助被害藥局依法求償
    2023/05/16 13:58

    高雄老牌藥品代理商捲款潛逃 衛生局：協助被害藥局依法求償
    高雄老牌藥品代理商捲款潛逃 議員憂藥局倒閉危機
    2023/05/16 13:29

    高雄老牌藥品代理商捲款潛逃 議員憂藥局倒閉危機

    靠中醫「花草茶」絕對瘦 百人月甩10KG
    藥局比小7多 去年底全國達近1.06萬家
    2023/05/03 17:15

    藥局比小7多 去年底全國達近1.06萬家
    2原則6步驟 處理過期藥、廢醫材
    2023/05/03 05:30

    2原則6步驟 處理過期藥、廢醫材

    高雄鎮南宮仙公廟文昌文化藝術季 頒獎表揚20校508位學生
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播