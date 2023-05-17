「慶安生技」負責人失聯 高市187家藥局等不到知名藥物報案詐欺

187家藥局等不到白花油、救肺散等知名藥，今向高市警局報案控詐欺。（資料照）

2023/05/17 16:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕代理知名成藥白花油、撒隆巴斯、克風邪、龍角散等高雄老牌藥品代理商「慶安生技」，被控預收藥款卻未交貨，邱姓負責人已失聯拒還款，高市警方追查至少187家藥局受害，損失金額逾4千萬元，被害藥局昨正式向警方報案，藥商強調不止是民事糾紛，邱男明知不會出貨，竟還誆稱近期將缺貨、漲價，誘使藥商另簽「增加進貨」新約，涉嫌詐欺，警方正式受理報案。

「慶安生技」公司位於高市苓雅區，倉庫租於前鎮區，代理金十字胃腸藥、張國周、撒隆巴斯、鬪雞牌乳膏、龍角散、安瞳洗眼液、創護寧、綠油精、肌樂噴劑、克風邪、克風邪加強、痛都好、成大止暈吐、麗芬薄荷油、五鶴標薄荷棒、傷風感冒液、葡萄王夜夜寧、舒立效等知名、常見的成藥，均為非處方用藥，邱姓負責人（67歲）已代理逾30年。

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警方今統計高市受害藥局多達187家，據了解，邱姓負責人的戶籍地不在高雄，已經失聯神隱多日，「慶安生技」公司要求藥局先開短期現金支票，才會出貨藥品，雖然藥品未依約完全出貨，原屬違約求償的民事糾紛，但若業者明知已無法出貨供應，仍以話術或詐術，使藥局陷於錯誤之中，仍可能構成刑事詐欺罪嫌。

高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、高雄市新高雄藥劑生公會協助受害藥局盤點、報警，已有兩家藥局許姓、張姓女藥師到警局製作筆錄，正式提告詐騙，多以漲價、缺貨等說帖，要求被害人「增加進貨量」、「預先支付貨款」等方式簽新約吸金，警方明天將報請檢方指揮偵辦，另被害人也委任律師向法院聲請假處分。

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