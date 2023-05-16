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    高雄老牌藥品代理商捲款潛逃 議員憂藥局倒閉危機

    高雄老牌的藥品代理商「慶安生技」，驚傳捲款潛逃、人去樓空，議員李雅靜（中）今天召開記者會，要求警方及衛生局應積極介入。（記者葛祐豪攝）

    高雄老牌的藥品代理商「慶安生技」，驚傳捲款潛逃、人去樓空，議員李雅靜（中）今天召開記者會，要求警方及衛生局應積極介入。（記者葛祐豪攝）

    2023/05/16 11:15

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄老牌的藥品代理商「慶安生技」，驚傳捲款潛逃、人去樓空，議員李雅靜今天召開記者會，指目前有142家藥局受害、損失金額超過5千萬元，擔憂引發藥局倒閉危機；警方及衛生局則表示已介入調查。

    李雅靜表示，「慶安生技」是南部地區知名藥品代理商，代理多項國內知名藥品，如：白花油、綠油精、小林退熱貼等上百品項，都是民眾日常慣用的藥品，但目前該公司負責人已經神隱、人去樓空。

    李雅靜說，據初步統計，高雄市約有142家社區藥局受害，受害金額超過5千萬元，損失慘重。這些社區藥局都以小型藥局居多，薄利多銷，一下子要承受上百萬損失，將造成藥局經營上極大壓力，甚至引發倒閉危機。

    李雅靜強調，「慶安生技」明知財務出現問題，在無法出貨情況下，還跟藥局「預收」貨款，明顯是「惡意欺詐」；她要求刑大主動介入偵辦，衛生局也要協助業者進行損失盤點，幫助藥局渡過難關。

    高雄市藥師公會理事長張盈棠指出，慶安生技是高雄老牌的藥品代理商，目前代理2、30種流通的大品牌藥物，要求藥局得先開出短期的現金票，藥品才陸續出貨。這次在出事前，還慫恿藥局趁藥品還沒漲價前，多買一些，可暫時放在慶安的倉庫。

    張盈棠強調，有些藥局損失1、2萬元，有些藥局損失高達300、甚至500萬元，連澎湖、台南都有藥局受害。

    對此，高雄衛生局表示，已到「慶安生技」稽查，但大門深鎖、負責人已不知去向。經查該公司販售商品並非處方用藥，大都是成藥，對於醫療照護藥品供應尚無影響。

    高雄市刑大則指出，全案為商業詐欺，警方已介入偵辦，將儘快將赴負責人查緝到案。

    受害廠商出示大批與慶安生技的交易合約書。（記者葛祐豪攝）

    受害廠商出示大批與慶安生技的交易合約書。（記者葛祐豪攝）

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