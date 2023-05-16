高雄老牌藥品代理商捲款潛逃 衛生局：協助被害藥局依法求償

高雄老牌的藥品代理商「慶安生技」，驚傳捲款潛逃、人去樓空，議員李雅靜（中）今天召開記者會，要求警方及衛生局應積極介入。（記者葛祐豪攝）

2023/05/16 13:58

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄老牌的藥品代理商「慶安生技」，驚傳捲款潛逃、人去樓空，初步了解有142家藥局受害、損失金額超過5千萬元。高市衛生局今表示，該公司疑利用不正當行為，要求藥局預先支付貨款卻不出貨，造成眾多藥局蒙受大量損失，衛生局已與藥師公會聯繫，將協助聯合被害下游藥局依法求償。

市議員李雅靜今召開記者會，指「慶安生技」代理多項國內知名藥品，目前公司負責人已經神隱、人去樓空。受害的社區藥局都以小型藥局居多，薄利多銷，一下子承受上百萬損失，將造成藥局經營上極大壓力，甚至引發倒閉危機。

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衛生局今表示，依據藥事法規定派員至該公司營業地址及倉儲地址稽查，有拒絕、規避或妨礙之嫌，已正式函文通知該負責人藥師到案說明，併同釐清相關事證後，若有不當情事將依藥事法處3萬元至200萬元，必要時移送強制執行。

衛生局指出，若有違藥學倫理規範及藥事法規定，則移送該公司負責人藥師依藥師懲戒委員會程序處辦。

衛生局調查並掌握該生技公司代理成藥包括金十字胃腸藥、張國周、撒隆巴斯、鬪雞牌乳膏、龍角散、安瞳洗眼液、創護寧、綠油精、肌樂噴劑、克風邪、克風邪加強、痛都好、成大止暈吐、麗芬薄荷油、五鶴標薄荷棒、傷風感冒液、葡萄王夜夜寧、舒立效等常見的非處方用藥。

衛生局說，該案影響醫師處方及藥師調劑甚微，但考量受害藥局甚眾，衛生局持續與藥師公會聯繫合作，共同保障市民健康及公會會員權益。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說明依法查處該生技公司疑跳票致藥局受害案。（衛生局提供）

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