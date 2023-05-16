高雄老牌藥品代理商捲款潛逃 衛生局：協助被害藥局依法求償
2023/05/16 13:58
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄老牌的藥品代理商「慶安生技」，驚傳捲款潛逃、人去樓空，初步了解有142家藥局受害、損失金額超過5千萬元。高市衛生局今表示，該公司疑利用不正當行為，要求藥局預先支付貨款卻不出貨，造成眾多藥局蒙受大量損失，衛生局已與藥師公會聯繫，將協助聯合被害下游藥局依法求償。
市議員李雅靜今召開記者會，指「慶安生技」代理多項國內知名藥品，目前公司負責人已經神隱、人去樓空。受害的社區藥局都以小型藥局居多，薄利多銷，一下子承受上百萬損失，將造成藥局經營上極大壓力，甚至引發倒閉危機。
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衛生局今表示，依據藥事法規定派員至該公司營業地址及倉儲地址稽查，有拒絕、規避或妨礙之嫌，已正式函文通知該負責人藥師到案說明，併同釐清相關事證後，若有不當情事將依藥事法處3萬元至200萬元，必要時移送強制執行。
衛生局指出，若有違藥學倫理規範及藥事法規定，則移送該公司負責人藥師依藥師懲戒委員會程序處辦。
衛生局調查並掌握該生技公司代理成藥包括金十字胃腸藥、張國周、撒隆巴斯、鬪雞牌乳膏、龍角散、安瞳洗眼液、創護寧、綠油精、肌樂噴劑、克風邪、克風邪加強、痛都好、成大止暈吐、麗芬薄荷油、五鶴標薄荷棒、傷風感冒液、葡萄王夜夜寧、舒立效等常見的非處方用藥。
衛生局說，該案影響醫師處方及藥師調劑甚微，但考量受害藥局甚眾，衛生局持續與藥師公會聯繫合作，共同保障市民健康及公會會員權益。