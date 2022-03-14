傳盜領客戶存款近億 台銀蘇澳分行襄理捲款落跑
2022/03/14 19:49
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣台銀蘇澳分行驚傳張姓襄理涉嫌盜用客戶存款，總金額有近億元，總行認定事證明確，記2大過免職，張男在案發後不知去向。
讀者以「台銀又出包了」為題，向本報爆料指出，台銀蘇澳分行理財人員盜領捲款落跑，盜用金額有近億元，總行發布懲處令，以「挪用客戶款項，事證明確，影響行譽，情節重大」為由，對張姓襄理一次記二大過免職，本月9日起生效。
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據了解，40多歲的張姓襄理2000年進入台銀蘇澳分行任職，長期擔任理專，3年前接任初級襄理職務，本月1日被調派羅東分行，但未如期報到造成曠職，台銀察覺有異，清查他的帳戶，全案才東窗事發。
與張姓襄理共事過的銀行員工透露，張男為人客氣，個性靦腆不多話，沒聽說他有財務方面問題，傳出涉入盜用客戶款項消息，讓人難以置信；張男現在行蹤成謎，他盜用的金額、受害人數與作案手法仍尚待釐清，台銀總行要求蘇澳分行針對客戶資料全面對帳，啟動內部調查工作。
台銀回應，目前得知盜領2000萬元，有2個存款戶受害，台銀已經賠償，客戶權益不受影響，張男因曠職且失聯，案發後，成立專案小組主動調查，並移請檢廉偵辦，基於偵查不公開，等到檢廉單位查明後再對外說明。